Doorbraak bij Glasaal Volendam

Ze zijn er nog niet helemaal, maar het team van Glasaal Volendam kwam deze week wél met belangrijk nieuws. De afgelopen periode hebben zij een nieuwe voedingsmethode getest, met verbluffende resultaten.

Deze baanbrekende manier van voeden heeft geresulteerd in de eerste groeiende Europese palinglarve. De larve overleefde maar liefst drie keer langer en groeide twee keer zo lang als normaliter het geval is. De volgende stap is om de nieuwe voedingsmethode nog verder te perfectioneren en de larve uiteindelijk te laten doorgroeien naar glasaal. Glasaal Volendam boekt zo een broodnodig en belangrijk succes in het proces naar grootschalige productie van glasaal.