Dorpsraad Schardam en kampeerders camping De Eenhoorn roepen de hulp in van de gemeenteraad Standplaatshouders op de Schardamse camping De Eenhoorn zijn in rep en roer nadat zij afgelopen zomer een brief ontvingen waarin stond geschreven dat de camping wordt verkocht. Ook dorpsbewoners van Schardam, Etersheim en Oosthuizen uiten hun zorgen over de mogelijke ontwikkelingen die door de nieuwe eigenaar kunnen worden doorgevoerd. De camping die tussen Oosthuizen en Hoorn aan het Markermeer ligt wordt al decennia beheert door de familie Maas. Op de camping hebben een groot aantal inwoners van deze gemeente een vaste standplaats, een ‘tweede huisje’ op de camping. Sommige kampeerders staan al 60 jaar op de camping. Plots kregen zij te horen dat de camping zou worden verkocht aan een nieuwe eigenaar. Na de ontvangst van de brief probeerden de campingbewoners meermaals een dialoog te starten met beheerder Tim Maas, vertelt Jim Kampfraat. Kampfraat is woordvoerder van de onlangs opgerichte Vereniging Camping De Eenhoorn. „Eerst vroegen we Tim Maas om meer duidelijkheid, maar dat kon hij niet geven. Toen hebben we hem gevraagd om op de camping het gesprek aan te gaan met de standplaatshouders, maar ook dat kwam er niet van.” De vereniging verwacht dat de camping en de gronden voor veel geld zijn verkocht aan een grotere exploitant, die de camping wil herstructureren en er een groot vakantiepark van wil maken. In het Noordhollands Dagblad wil beheerder Tim Maas weinig kwijt over de verkoop van zijn camping. Daar zegt hij de camping te hebben verkocht „vanwege persoonlijke omstandigheden”. Maar met alleen die informatie komen de camping- en dorpsbewoners niet veel verder, zegt Kampfraat. De dorpsraad van Schardam en Vereniging Camping de Eenhoorn hebben afgelopen vrijdag 3 november een brandbrief gestuurd aan alle fractievoorzitters van de gemeenteraad, met daarin een directe oproep aan de voltallige gemeenteraad om de ontwikkeling van een groot vakantiepark bij Schardam te voorkomen. De gemeenteraad gaat komende donderdag tijdens de raadsvergadering worden gevraagd om een motie te behandelen met het verzoek om het huidige bestemmingsplan buitengebied Zeevang aan te laten passen. Zo kunnen de kampeerders en dorpsbewoners van Schardam, Etersheim, Oosthuizen, Warder maar ook de Gemeente Edam-Volendam worden beschermd voor een nieuwe eigenaar die een groot vakantiepark in Schardam zou willen realiseren. Woordvoerder Jim Kampfraat sluit af: „We hopen dat alle fracties aanstaande donderdag de ingediende motie zullen steunen. Met een aangepast bestemmingsplan kunnen we de huidige situatie in stand houden en herstructurering voorkomen.” Door: Chris Bond |Doorsturen

