Draag EHBO-vereniging Volendam een warm hart toe In 1939 zag EHBO-vereniging Volendam het levenslicht, gestart door een bescheiden groep leden die in de loop der jaren uitgroeide tot een van de grootste EHBO-verenigingen in Nederland. Namen als Evert Karregat, dokter van Drongelen, dokter Kwakman (Bolletje), Jan Veerman (Sik), en Bert Kap blijven onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de vereniging. EHBO-vereniging Volendam was ook de pionier in Nederland met een grootschalig AED-project, waarmee al talloze levens zijn gered. Met 85 jaar aan rijke geschiedenis heeft de vereniging recentelijk haar normale herhalingslessen afgerond voor het seizoen. De cursus voor aspirant-leden, onder leiding van kaderinstructeur Jan Schokker, wordt op 7 maart afgesloten met een examen. Daarna volgen in het nieuwe jaar ook de lessen voor reanimatieleden. De aanvullende lessen voor de parate groep, die hun waarde hebben bewezen tijdens de Nieuwjaarsramp, zullen binnenkort weer van start gaan. Met ongeveer 400 ervaren EHBO' ers en 375 reanimatieleden is de vereniging goed toegerust. Recentelijk zijn de lessen aangepast aan moderne tijden, met theoretisch onderwijs via e-learning en praktijklessen in het Don Bosco College. De overheid legt steeds strengere veiligheidsnormen op voor evenementen, wat hogere eisen stelt aan EHBO'ers. Onze toegewijde kaderinstructeurs, assistenten, en LOTUS-leden - allemaal vrijwilligers - investeren aanzienlijke tijd en energie om aan deze normen te voldoen. Onze leden zijn te zien bij sportevenementen, havenfeesten, kermissen, concerten, wielerrondes en toernooien. De noodzaak van verbandmiddelen, reanimatiepoppen, opleidingen, verzekeringen en bondscontributies dwingt het bestuur om voortdurend naar sponsors te zoeken. Als u EHBO een warm hart toedraagt, is elke bijdrage van harte welkom. Uw steun draagt bij aan onze missie om Volendam veiliger te maken en levens te redden. Scan de QR-code of gebruik NL03 INGB0 004 428 598 |Doorsturen

