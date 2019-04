Drie agaven in bloei in de kas van Harry Arzoni

Al ruim veertig jaar heeft Harry Arzoni achter zijn woning aan de Badhuisweg te Warder een kas. De grote liefhebberij van Harry is het kweken en koesteren van tropische planten, en dan met name cactussen en agaven.

Nu staan er in de kas van Harry Arzoni drie verschillende agaven in volle bloei. Twee agaven die oorspronkelijk uit Sri Lanka komen in verschillende varianten zijn na 18 jaar in bloei komen te staan. In de kas heeft Harry Arzoni 25 jaar geleden een Agave Attenata geplant. Deze groeide afgelopen winter tegen het dak van de kas aan. Van de bloeiende agaven kan Harry nog korte tijd genieten, want na de bloeiperiode sterven deze planten af.