Ploeg trainer Wim Jonk doet zichzelf ook tegen GA Eagles tekort: 2-3

Drie corners nekken FC Volendam

Na twee decepties (in de uitwedstrijden tegen PSV en Sparta) wachtte FC Volendam meteen al een zes punten-wedstrijd, thuis tegen Go Ahead Eagles. Het spel was energiek en er werden kansen gecreëerd, maar het schortte wederom aan een essentieel onderdeel: doelpunten maken. De ploeg van trainer Wim Jonk drong in de tweede helft ook aan, maar liet zich vervolgens verrassen tijdens twee standaardsituaties. Twee corners in korte tijd leidden een 2-3 nederlaag in. Terwijl ook het eerste tegendoelpunt uit een hoekschop viel.

Door Eddy Veerman

Carel Eiting juicht na zijn prachtige gelijkmaker. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

Trainer Wim Jonk voerde, in vergelijking met de wedstijd tegen Sparta, enkele wijzigingen door in de basisopstelling. Henk Veerman begon op de bank, Robert Mühren ging van de nummer ‘10’-positie naar de spitspost. Zijn plek werd ingenomen door Inter Milaan-huurling Gaetano Oristanio. Ook werd er een plek ingeruimd (links centraal achterin) voor de van Chelsea overgenomen Xavier Mbuyamba. Damon Mirani (naar het middenveld) en Benaissa Benamar ruilden bovendien van plek. Bilal Ould-Chikh startte in de basis voor Ibrahim el Kadiri.

In de achtste minuut deed zich de eerste kans voor: Ould-Chikh versnelde aan de rechterkant, gaf voor en Oristanio kwam goed voor zijn man, kopte in, maar recht op de keeper. Een minuut later kon Robert Mühren wel door de grond zakken, toen Derry John Murkin na een prachtige pass van Benamar op links de overlap maakte en de Volendammer vrijspeelde. Normaal gesproken de 1-0, maar Mühren – spits met een ongekend moyenne de laatste seizoenen als topscorer – raakte de bal niet goed en zag die over zeilen.

Op het kwartier kon doelman De Lange ternauwernood de 1-0 voorkomen, na een pegel van Oristanio. Halverwege de eerste helft speelde Eagles zich goed onder de Volendamse druk uit, dribbelde Edvardsen lang over de lengte-as, haalde uit maar zag Filip Stankovic redden. Uit de corner werkte Benamar de bal veel te zacht weg, waarna Adekanye ondanks de drukte de hoek zocht en vond: 0-1.

Op het half uur viel de gelijkmaker. Als een echte aanvaller stak de opgekomen Brian Plat slim naar binnen en verraste zijn ‘bewaker’, na de steekbal van Oristanio. Beide gleden uit in het strafschopgebied, Carel Eiting pikte de bal op en schoot die verwoestend hard in de kruising: 1-1.

In de eerste tien minuten na rust gebeurde niet veel voor beide doelen, totdat Eiting Mühren wegstak. De Volendammer twijfelde even, legde terug, waarna Oristanio op de keeper schoot. De thuisclub voerde de druk op de ploeg uit Deventer op. Mühren werd vervolgens weer dreigend na een goede aanval, maar zijn pass voorlangs werd door niemand beroerd.

Op het uur dacht Volendam even te temporiseren, maar door stil te vallen zag Eagles kans te combineren, waarbij een poging volgde die door Stankovic werd gekeerd. In de zeventigste minuut werd Henk Veerman ingebracht voor Daryl van Mieghem. Volendam verloor echter de controle en werd achteruit gedrukt. En die controle miste het in die fase bij een corner, waarbij de nauwelijks in het stuk voorgekomen Lidberg een loopactie maakte, Mbuyamba hem losliet en na de inzet van Lidberg de bal in de mêlee van spelers per toeval bij Kuipers kwam, die de 1-2 in tikte.

Een Volendams offensief volgde. Hoewel bij een volgende Eagles-corner weer gevaar dreigde en Veerman zijn doelman te hulp schoot. Bij de volgende corner was het alsnog raak, wederom door Bas Kuipers. Volendam had nog wat extra tijd, zette aan en na een prachtige assist van Eiting – buitenkant voet – kopte Mühren duikend de 2-3 langs De Lange en had de Volendammer alsnog zijn eerste goal te pakken.