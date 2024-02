Drie fractievoorzitters pleiten voor gesprek met afdeling Financiën gemeente

Een voorspeld gemeentelijk tekort van bijna 25 miljoen, stevige discussies over financiën in de gemeenteraad: het thema is regelmatig in het nieuws. Al eerder wilden Jaap Schilder (LEV), Emile Karregat (VVD) en Max Slotboom (PvdA) in gesprek met de financiële afdeling van de gemeente om mogelijk enkele zaken te wijzigen in de daarvoor bestemde verordening. Zelfs nadat bijna alle fractievoorzitters in het presidium pleitten voor zo’n ontmoeting, werd dit beperkt. Er wordt zelfs vermoed dat er sprake is van ‘het pesten van een raadslid’.