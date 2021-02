Drie huizen die gemaakt zijn met een 3D printer

Als er een nieuwe innovatie op de markt komt dan heeft dit aan het begin altijd een hoge prijs. Na verloop van tijd neemt dit over het algemeen af. Met 3D printers waarmee gebouwen van beton gemaakt kunnen worden is dit niet anders. Deze machines worden bovendien steeds beter, terwijl ze dus ook steeds betaalbaarder worden. Daarnaast helpt het ook zeker dat er nieuwe betonmixen op de markt komen die zeer innovatief zijn. Het 3D printen van een huis met behulp van een 3D print service is dan ook zeker mogelijk. Sterker nog, bedrijven die ook kunnen CNC frezen doen dit al zoals je in dit artikel kunt lezen.

Icon gespecialiseerd in 3D bouwoplossingen

Icon is gespecialiseerd in het ontwikkelen van goedkope bouwoplossingen. Dit bedrijf uit Texas heeft dit onder meer gedaan bij het 3D printen van een huis in zowel Mexico als de Verenigde Staten. In Tabasco, een deel van Mexico, heeft Icon zelfs een hele buurt aan 3D geprinte woningen neergezet, wat een samenwerking was met New Story. Dit is een non-profit organisatie. Het doel van de samenwerking was om goedkope huizen te bieden aan mensen in nood. Deze woningen, die dus gemaakt zijn met behulp van een 3D printer, kostten circa 10 duizend dollar om te bouwen.

Winsun 3D print woningen

Winsun slaagde er in 2014 al in om 10 woningen te 3D printen. Dit deed het Chinese bedrijf in 24 uur. Om de huizen te bouwen maakte Winsun gebruik van grote betonnen 3D printers. Deze apparaten zijn maar liefst 10 meter breed, terwijl ze ook nog eens 6,6 meter hoog zijn. Volgens de ontwikkelaar gevestigd in Shanghai kostte elke woning net iets minder dan 5 duizend euro om te bouwen. De huizen van Winsun zijn niet zeer verfijnd, maar alsnog wist het project veel publieke belangstelling te trekken.

Apis Cor

Ook in Rusland zijn er al woningen gebouwd met een 3D printer. Dit is gedaan door Apis Cor, wat een Russische onderneming is maar toch zijn hoofdkantoor heeft gevestigd in Boston, de Verenigde Staten. Dit bedrijf heeft zich gefocust op het creëren van een mobiele 3D bouwprinter. Dit apparaat kan ter plekke hele huizen bouwen. Apis Cor wilde de kunsten van deze 3D printer graag demonstreren, dus daarom besloot het om een woning van meer dan 400 vierkante meter in minder dan 1 dag te printen. Dit Russische project kostte rond de 10 duizend dollar.