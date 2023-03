Drie miljoen extra naar GGD

‘Is niemand meer verbaasd dat we wéér geld moeten bijleggen?’

Edam-Volendam gaat de komende drie jaar drie miljoen extra investeren in GGD Zaanstreek-Waterland. De gemeenteraad stemde daar afgelopen donderdag mee in. Dit bedrag is onder meer bedoeld om de bedrijfsvoering op orde te krijgen. Zo werkt men nu bijvoorbeeld met verouderde ICT-systemen die men wil moderniseren. Er is tevens meer geld nodig voor de verhuizing naar een nieuw gebouw. In de toekomstige bedrijfsvoering moet meer inzichtelijk worden waar budgetten naartoe gaan, zodat men meer keuzes kan maken over waarin te investeren.

Door: Laurens Tol

Sommige fracties hadden tijdens de bespreekronde het idee dat er weinig te kiezen viel. Als men niet zou instemmen met de twee voorliggende documenten, dan zou de situatie bij de GGD alleen maar slechter worden, zo was het idee. En niemand twijfelde aan het belang van de taken die deze organisatie verricht.

Alle partijen stemden uiteindelijk in met de documenten. Ook de VVD, al gebeurde dat schoorvoetend. Raadslid Jan-Jaap Surie van deze fractie had er de grootste kritiek op. Surie: ,,Wij zijn geschrokken van de staat van bedrijfsvoering van de GGD. Voorheen was het achterstallig onderhoud, de modernisering van een kantoorgebouw. Dat klinkt allemaal nog erg vriendelijk. Nu krijgen we ineens ‘slechte bedrijfsvoering’ voor onze kiezen. Ik vind dat een erg grote en onverwachte stap. De oplossing daarvan klinkt aannemelijk. Maar het is wel een enorm bedrag: drie miljoen, dat is een miljoen per jaar. Ook is onduidelijk hoeveel extra kosten er structureel blijven staan na deze incidentele kosten voor de goede bedrijfsvoering. Is niemand meer verbaasd dat we wéér geld moeten bijleggen bij de GGD?”

De VVD vindt de onderbouwing van de ‘duidelijke plannen’ goed. Maar deze partij maakt zich wel zorgen over de ‘financiële verrassingen’ die er keer op keer zijn. Ook is men teleurgesteld dat de GGD bijvoorbeeld niet de samenwerking heeft gezocht met andere GGD-organisaties. ,,Dan hadden we iets te kiezen gehad, in plaats van weer miljoenen extra over te maken. De begroting in de kadernota zat er ook 15 procent naast, ruimt twee ton. Hoe kan het college daar tevreden mee zijn? We zouden hier graag meer kritische noten in willen zien, in plaats van te tekenen bij het kruisje.”

Wethouder Tuijp (CDA) reageerde door te melden dat hij de raad wel degelijk meenam in de ontwikkelingen rond ‘GGD 3.0’ en de financiële consequenties die dit zou hebben. Alleen was het uiteindelijke bedrag nog niet eerder duidelijk, zo gaf hij aan. De optie om samen te gaan met andere GGD-organisaties is wel degelijk onderzocht, werd ook duidelijk. Alleen zou de gemeente ‘veel minder grip’ hebben in een dergelijke grote GGD.