Willem en Debby stichten Marokkaanse B&B in Limburg

Droom nagejaagd met Agrabah

In het Noord-Limburgse Lomm schuilt een tropisch paradijs. Volendammers Willem Bond en Debby Jonker besloten in 2017 om Volendam te verlaten en hun droom te verwezenlijken aan de andere kant van het land. Zij begonnen het bed & breakfast ‘Agrabah’ in hun eigen achtertuin en bekleedden het interieur met een Marokkaanse stijl. Begin juli werden de eerste gasten in de B & B verwelkomd en dat zullen de twee Volendammers voor de aankomende jaren zeker blijven doen. Door Jo-Ann Klepper

Voordat Willem en Debby naar Limburg verhuisden, woonden zij in een mooi klein huisje op het Zuideinde. Het huisje dateert uit 1920 en is nog één van de weinige huizen uit die periode dat nog overeind staat. ,,In de loop der jaren is de dijk een aantal keer verhoogd voor de waterveiligheid van het dorp en dat zorgde ervoor dat de huisjes van vóór de dijkverhoging een beetje ingebunkerd raakten. In 2017 raakte mijn vrouw Debby zwanger van ons eerste kind en op dat moment vroegen wij ons beiden af of ons oude huisje nog wel de juiste plek was om een gezin te onderhouden. Dat huis was namelijk perfect voor een jong stel, maar als er dan na negen maanden een kindje verschijnt, wilden wij daar dan blijven? Als je de deur namelijk uitliep, liep je rechtstreeks tegen een muur op en met een kinderwagen is dat natuurlijk geen succesnummer.”

De twee Volendammers leek het altijd al leuk om een tuin te hebben. Willem en Debby gingen op zoek naar een nieuwe woning, waar zij hun gezin wilden stichten. ,,Na wat oriënteren over onze wensen en behoeften voor het nieuwe huis, hielden wij de huizenmarkt in de gaten. In die tijd waren de huizenprijzen al behoorlijk opgelopen en dat bleek ook in de regio Amsterdam zo te zijn. Uiteindelijk hebben wij een aantal regio’s buiten Noord-Holland doorgespit en kwamen wij uit in Limburg. Ik ben altijd al groot liefhebber geweest van warmere zomers en groene omgevingen. Ook is het in Limburg minder druk dan in de Randstad en de huizenprijzen waren hier in die tijd totaal niet te vergelijken met het westen van Nederland.”

Dit resulteerde in de aankoop van een prachtig huis in het Noord-Limburgse Lomm. Werk was voor de twee Volendammers ook geen probleem, Willem en Debby staan namelijk allebei voor de klas. ,,Als docent zit je niet gebonden aan één vaste plek en daardoor kunnen wij in heel Nederland lesgeven. Op een hele praktische manier kies je gewoon een plek uit die voldoet aan al je wensen en dan bouw je daar een nieuw leven op. Dat was absoluut niet vanwege een ontevredenheidsgevoel, want in Volendam hadden wij natuurlijk ons hele netwerk en een fantastisch bestaan. Het is dus niet zo dat we weg wilden uit Volendam, we keken puur naar onze droom die we wilden verwezenlijken.” En die droom kon alleen buiten Volendam worden verwezenlijkt.

‘Sommige gasten komen zelfs speciaal naar Limburg voor ons bed & breakfast, dat is natuurlijk het mooiste compliment dat je kunt krijgen’

Toen Willem en Debby het huis net hadden gekocht, was er nog geen sprake van een bed & breakfast. ,,We kochten een groot huis met een leuke tuin in Limburg en het besef dat vrijwel het hele huis eigenlijk gewoon nog een bouwval was, kwam later. We kwamen erachter dat er zich nog een aantal verborgen gebreken schuil gingen en dat er veel gerenoveerd moest worden. We zijn vervolgens heel snel begonnen met de verbouwing en vanaf dat moment groeiden er langzamerhand ideeën om de enorme ruimte die ons huis heeft, een functie te geven.” In eerste instantie dachten Willem en Debby aan een soort wereldkeuken, waar de Limburgse inwoners wereldgerechten konden afhalen. Maar volgens Willem was dat een te groot risico. ,,Je weet natuurlijk niet of er genoeg vraag naar is en er komt ook heel veel bij kijken. Er moet dan ook een keuken geïnstalleerd worden en dat vraagt om een hele grote investering, zonder dat je eigenlijk weet of je dat binnen afzienbare tijd terug gaat verdienen.”

Het idee van de wereldkeuken lieten zij varen. Na de geboorte van het tweede kindje brachten een paar Volendammer vrienden een bezoek aan het Limburgse Lomm en dat zorgde voor een ander idee. ,,Zij hadden zoiets van ‘nou we boeken wel gewoon een hotelletje in de buurt, dan kunnen we hier nog even gezellig zitten en doen we nog een drankje’. De vrienden belden wat rond en werden compleet uitgelachen aan de andere kant van de lijn. Of ze echt dachten dat ze een paar uur van tevoren nog een slaapplek konden krijgen?” Alle hotels in de gehele regio waren volgeboekt en zo ontstond er een nieuw idee. ,,We beseften ons dat Lomm best in een toeristische regio gelegen is en dat hier dus een enorme kans ligt op het gebied van accommodatie. Wij hadden een grote lege schuur staan en toen schoot het ons te binnen: we kunnen ook een bed & breakfast gaan bouwen.”

Marokkaans thema

Het idee om het in Marokkaanse stijl te modelleren kwam zeker niet van ver. Toen Willem en Debby net verkering kregen, zijn zij samen naar Marokko afgereisd en aldaar ontstond de liefde voor de Marokkaanse stijl. ,,Die vakantie was een hele bijzondere ervaring en wat wij vooral mooi vonden was de architectuur, de cultuur, de sfeer, de kleuren en de warmte. Wij werden daar blij van. Die stijl lieten we in ons eigen huis ook al een beetje terug komen, net als in ons huisje op het Zuideinde.”

Vervolgens zijn Willem en Debby hun plannen uit gaan werken en begin juli mocht bed & breakfast ‘Agrabah’ zijn deuren openen voor de eerste gasten. Deze naam zal voor sommigen ook geen onbekende naam zijn. Deze is namelijk afkomstig van de Disneyfilm Aladdin. Agrabah is de naam van het fictieve koninkrijk in Alladin, hier speelt het sprookje zich af en het bevat alle kenmerken qua sfeer en kleur, die Willem en Debby ook in hun bed & breakfast hebben. Als kind waren ook zij in de ban van de Disneyfilm.

,,We hadden nooit durven dromen dat het nu al zo druk is. Je verwacht natuurlijk in het hoogseizoen dat het druk gaat worden en dat in september de boekingen inzakken, maar de laatste weken lopen zelfs de maanden oktober en november ook langzamerhand vol. Sommige gasten komen zelfs speciaal naar Limburg voor ons bed & breakfast en gaan zich daarna pas oriënteren wat er in de regio verder te doen is. Dat is natuurlijk het mooiste compliment dat je kunt krijgen!”

Het bed & breakfast is volgens Willem ook een echte eyecatcher. ,,Het is een plek die mensen met eigen ogen willen zien. Je waant je, ondanks dat je in Nederland bent, in een Arabisch land. Je hoeft niet in het vliegtuig te zitten, je stapt gewoon in de auto en een paar uurtjes later bevind je je op een on-Nederlandse plek. Het is iets dat je in Nederland bijna niet tegenkomt. Ik ben deze namelijk nog niet tegengekomen. Dat maakt Agrabah uniek.”

‘Het levert interessante gesprekken op, die je normaal nooit zou hebben gehad’

Het in de watten leggen van gasten, was ook zeker iets wat zowel Willem als Debby ambieerden. ,,Ik vond het altijd al leuk om gastheer te zijn. Als er vrienden bij mij langs komen vind ik het ook leuk om te koken, om daar een lekkere drank in huis bij in te slaan en er een mooie avond van te maken. Ik vind het heel leuk als mensen het fijn hebben, door iets wat ik zelf gecreëerd heb.” Willem is niet alleen gericht op het verwennen van de gasten, zo is hij ook nieuwsgierig naar wie de nieuwe gasten zijn. Wat doen zij zoal in het dagelijks leven en waarom zij juist naar Agrabah zijn gekomen? ,,Door het tonen van interesse voelen gasten zich naar mijn idee ook echt welkom. Het zijn niet alleen betalende gasten, maar ook mensen met hun eigen verhaal en eigen interesses. Zo sliepen hier onlangs Tunesische mensen. Zij wonen tegenwoordig in Duitsland, maar hoe zijn zij daar terecht gekomen? Waarom het warme Tunesië inruilen voor het veel koudere Hamburg? Dat levert interessante gesprekken op, die je normaal nooit zou hebben gehad.”

Mensen vanuit de hele wereld brengen een bezoek aan de B & B, zo ook twee inwoners uit Shanghai. ,,Zij waren in Nederland een zakelijke afspraak en vroegen of zij gebruik mochten maken van onze keuken. Al wekenlang verbleven de twee in hotels en nu hadden zij eindelijk een kans om zelf te koken. Mee-eten werd voorgesteld en na onze volmondige ‘ja’ waren wij heel benieuwd naar wat wij voorgeschoteld zouden krijgen. De twee Chinezen gingen naar de supermarkt en kwamen terug met allerlei producten waarvan ik het bestaan niet eens wist. De Chinese jongeman had ook allemaal Chinese sauzen en kruiden uit zijn moederland meegenomen, zette deze op tafel en begon met koken. Terwijl hij bezig was met koken keek ik naar hoe de jongeman aan het snijden was. Dat was echt ‘next level’. Ik grapte nog ‘we hebben zeker met een chef-kok te maken’. En wat bleek, hij was een echte chef-kok. Hij bediende zijn Chinese vrouwelijke bazin en was eigenlijk haar assistent, die ook nog geweldig kon koken. Hij bereidde Chinese dumplings en andere tot op dat moment voor ons onbekende verrukkelijke gerechten, die totaal onvergelijkbaar zijn met wat je hier in een Chinees restaurant aantreft. Dus dan zit je in je eigen tuin heerlijk te dineren met twee Chinezen en te genieten van de traditionele keuken. Het is iets dat ik niet snel zal vergeten.”

Toekomst

Voor nu weet het gezin zeker dat zij de aankomende jaren nog in het Limburgse Lomm zullen blijven, maar als er over een aantal jaar een mogelijkheid is om naar een warmer land te verhuizen, zullen zij dat zeker overwegen. ,,We hopen dat het hier met wat uitbreidingen uiteindelijk een soort Arabisch ‘mini resort’ wordt. Lange, grijze en koude winters zijn hier niet te ontwijken, dus mocht er zich een kansje voordoen in de toekomst, dan is er een mogelijkheid dat wij een vergelijkbaar concept ergens anders gaan opzetten, maar dan in een warmer land in Zuid-Europa bijvoorbeeld, maar dat is voor nu nog toekomstmuziek.”

In de nog maar drie maanden dat de bed & breakfast geopend is, zijn er al Volendammer gasten langs geweest. ,,Eén van de allereerste gasten waren Gina Kemper en Johan ‘Loege’. In die periode werd ook nog volop verbouwd en was er soms nog wel wat rommel te vinden hier en daar. Zij vonden het niettemin zo mooi dat ze besloten een paar maanden later weer terug te komen. Precies in die week waren Gert-Jan Koning, een zeer kundige timmerman, en ik bezig met het dak van de nieuwe serre. Johan, dat is zo’n type die niet stil kan zitten, dus in plaats van dat hij zijn vakantie ging vieren trok hij zijn werkschoenen aan en heeft hij zichzelf gewoon twee dagen in het zweet gewerkt om de afronding van het dak te bespoedigen. Dat is natuurlijk wel heel tof.”

,,Ook was er nog een Volendammer die een flink geldbedrag bij ons kwam brengen om ons te steunen. De kosten voor arbeid en materialen waren namelijk door het dak gegaan. Hij kwam op het vernuftige idee om zijn vrienden een overnachting van Agrabah cadeau te doen. Hij kocht bij ons tien overnachtingen en gaf die cadeau aan zijn vrienden, die vervolgens hier op bezoek kwamen en een super leuke tijd hadden. Hoe geweldig is dat. Het laat zien dat er toch nog veel steun en interesse uit Volendam komt. Sterker nog, zonder de geweldige timmermannen Gert-Jan en zijn zoon Julian, zou het bed & breakfast nooit van de grond zijn gekomen. Dat zijn dingen die we nooit zullen vergeten. Het laat de kracht van Volendam en Volendammers zien. Zelfs als je aan de andere kant van Nederland woont kun je op ze rekenen. Voor al die hulp zijn we heel dankbaar. En we kijken met veel plezier uit naar het verwelkomen van meer dorpsgenoten de komende tijd!”