Chinese toerist laat nog op zich wachten

Drukste jaar ooit op de Dijk?

Het is druk in Volendam. Vooral in het centrum en op de Dijk is er geen doorkomen aan door de massale toestroom van toeristen. Volgens de landelijke kranten is het in Volendam zelfs nooit eerder zo druk als nu geweest wat toerisme betreft. Berust die claim op waarheid of heeft het horecapersoneel op de Dijk voor hetere vuren gestaan? ,,Het is zeker niet drukker dan ooit”, zegt Pieter Jonk van Restaurant de Koe. ,,Kijk naar de leegstand op de Dijk, er staan meerdere panden te koop. Dat zou niet zo zijn als dit daadwerkelijk de grootste toeristische drukte aller tijden zou zijn geweest.”

Door: Kevin Mooijer

Hoewel ondernemers uit de verschillende van toerisme afhankelijke branches zich gelukkig prijzen met de huidige toerismecijfers, zijn de meningen verdeeld over de schaal van de drukte. ,,De huidige drukte is Keukenhof gerelateerd”, zegt Pieter Jonk. ,,Halverwege mei is het seizoen afgesloten, dan zal ook hier de rust wederkeren. Als ondernemer ben ik blij dat we na drie vruchteloze jaren eindelijk weer eens een langere periode achter elkaar veel gasten mochten verwelkomen.” Dick Bond, vrijwilliger in het Volendams Museum, sluit zich bij die mening aan: ,,We zijn zeer tevreden over de huidige gang van zaken. Van de week nog hebben we een groep met 50 kinderen van een internationale school mogen verwelkomen in het museum.”

"Je moet ze niet op de koffie krijgen, maar als je dat aantal tegen de 20 miljoen mensen aanhoudt die Nederland jaarlijks bezoeken is het een bescheiden groep"

De toeristen die Volendam dit seizoen bezoeken komen uit alle uithoeken van de wereld. Dick Bond: ,,We hebben de afgelopen weken al mensen uit Australië, de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, Azië en verschillende Europese landen door ons museum geleid. Ik schat in dat we tussen de vijftig en honderd bezoekers per dag ontvangen. Niet slecht voor een dorpsmuseum, maar we zouden zo graag meer Volendammers ontvangen. Ons team heeft zoveel leuke anekdotes en feiten te vertellen over de lokale historie. Het is echt de moeite waard.”

Ook in de souvenirbranche is de huidige drukte niet onopgemerkt voorbijgegaan. ,,De hele branche is overvallen door de grote aantallen toeristen”, zegt Dick de Boer van souvenirgroothandel Matix. ,,Het is een meevaller waar we lang op hebben moeten wachten. Ik verwacht dat de drukte nog een week of twee, misschien drie, zal aanhouden en dan wordt het weer rustiger.” Zowel Pieter Jonk als Dick de Boer is opgevallen dat de Chinese toeristen nog op zich laten wachten. Dick: ,,Als ik aan mensen vraag hoeveel toeristen uit China Nederland jaarlijks bezoeken is het antwoord vaak iets in de richting van een miljoen. Het zijn er maximaal 400.000, dus dat valt redelijk mee. Je moet ze niet op de koffie krijgen, maar als je dat aantal tegen de 20 miljoen mensen aanhoudt die Nederland jaarlijks bezoeken is het een bescheiden groep.” Al met al is het een goed jaar voor de toeristische sector. ,,We hopen dat dit jaar een voorbode is voor de komende jaren.”