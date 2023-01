FC Volendam is tegen Excelsior geen schim van ploeg aan winnende hand

Duel om snel te vergeten

Twee overwinningen op rij moesten FC Volendam het vertrouwen geven voor de rest van de competitie, maar van die winning-mood was – op de beginfase na – in de uitwedstrijd tegen Excelsior niets terug te zien. De ploeg van trainer Wim Jonk wilde graag voor drie op een rij gaan, maar speelde ronduit slordig en teleurstellend, zowel met als zonder bal. De stabiele Rotterdammers wonnen terecht met 2-0. Door Eddy Veerman

Bilal Ould-Chikh is in afwachting van een Volendamse corner. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

De eerste minuten schetsten direct het beeld van een open wedstrijd. Excelsior liet meteen gevaar noteren, de behendige en beweeglijke Marouan Azarkan bracht de bal in en die werd tot corner verwerkt. Aan de overkant was het ook meteen dreigend, de voorzet van Bilal Ould-Chikh werd ook tot corner verwerkt, voordat Gaetano Oristanio kon inkoppen. Weer even later schampte centrale verdediger Radouan el Yaakoubi de bal uit een vrije trap (net voorlangs) en stak Florent Sanchez Brian Plat (spelend voor de geblesseerde Oskar Buur) met een no look-pass weg en dat liep juist voor de thuisclub weer net goed af.

Een doelpunt kon niet uitblijven, nadat ook Robert Mühren centimeters tekort kwam om de 0-1 in te tikken. Die viel in de achttiende minuut voor de Rotterdammers. Bij de zoveelste indraaiende corner in korte tijd zat Filip Stankovic er onvoldoende bij, waarna de bal op het lichaam van Damon Mirani viel en over de doellijn rolde.

Vervolgens brak een tijd aan dat er weinig gebeurde voor de doelen. Volendam had veel balbezit, maar was telkens slordig in de passing ergens op het veld. Verdedigend zag het er ook regelmatig gehaast en ongecontroleerd uit. Vijf minuten voor rust ontsnapte de ploeg van Jonk aan een grotere achterstand. Opnieuw kreeg Stankovic geen vat op de doel en via de paal en kunst- en vliegwerk ging de bal op miraculeuze wijze niet erin maar de doelmond uit.

Direct na rust begon het eveneens onzorgvuldig en kreeg Driouech een schietkans toen Benaissa Benamar met de bal inschoof maar die ook eenvoudig kwijtraakte. Geen enkele speler kwam lekker i in de wedstrijd te zitten, door de ene na de andere onnauwkeurigheid. Het bood Excelsior gelegenheid voor nieuw doelgevaar te zorgen, waarbij spits Reda Kharchouch in goede positie naast het doel kopte.

Gaandeweg schoof Volendam op en kreeg het in de zeventigste minuut ook een aardige doelkans. Ould-Chikh bracht de bal in, Carel Eiting nam die meteen uit de lucht, maar miste het doel op twee meter. Meteen daarna kwamen Henk Veerman en Daryl van Mieghem in de ploeg voor Ould-Chikh en Damon Mirani. Waarna zich eerst weer een knotsgek moment voordeed in de Volendamse doelmond en de bezoekers goed weg kwamen met slechts een corner.

Het was bepaald niet de dag van Volendam. In de tachtigste minuut werd het 2-0 op een schlemielige manier. Excelsior counterde verzorgd. Azarkan zag zijn loopactie beloond en op de doellijn werd Stankovic net genoeg (maar de VAR zag er geen overtreding in, red.) gehinderd door Kharchouch, zodat hij kansloos was.