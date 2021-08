“Duimen Draaien”

Al ontdekt? Problemen bestaan niet meer! Ze zijn veranderd in uitdagingen. Jammeren is hopeloos ‘uit’. Uitdagingen aan gaan is de nieuwe trend. Sta je bijvoorbeeld rood? Niet jammeren. Je krijgt er een nieuwe uitdaging bij. Met de klemtoon op krijgen. Echt probleemgevallen bestaan dus niet meer. Tegenwoordig heb je hooguit mensen met een bovenmodale concentratie aan uitdagingen.

Partnercontent

Zo kreeg Echozorg kortgeleden Beate op bezoek. Een vrouw die met haar handen in het haar zat, omdat ze teveel met haar duimen in de klei had gezeten. U raadt het al: Deze vrouw had dus een uitdaging. Aan Echozorg de opdracht om er een kortstondige uitdaging van te maken.

“Ik heb een uit de hand gelopen hobby”, stak Beate van wal.” Ik ben gaan pottenbakken. Voor de lol. Ik heb er een handje voor. Maar ja, ik kan onmogelijk 200 zelf gebakken vazen in mijn keukenkastje kwijt. Dus ging ik weggeven. Had ik beter niet kunnen doen. De bestellingen stroomden binnen.

Ik draaide en bakte me suf. Wel zes uur per dag. Maar opeens wilde m’n duim niet meer. Misbaksel waren het resultaat. Ik naar de huisarts. Die me naar Echozorg verwees. De feestmaand komt er aan. Dus graag een prikkie met die wonderspuit van jullie. Kan ik weer door.”

Pieter: “Eerst maar eens goed onderzoeken. Als orthopeed weet ik ook wel iets van pottenbakken.”

“Eeuuuhhh? Bak jij ook?”

“Nee, maar je kwaal komt me bekend voor. Pottenbakkers maken er namelijk soms.”

Beate: “Een potje van”.

“Precies. Daarom moet Rob er met z’n echo naar kijken.”

Zo gezegd zo gedaan. Beate’s duim zette ik gul in de gel. Daarna de Echo-probe erop. Ik zag het meteen: de pezen van haar duimspieren waren behoorlijk geïrriteerd. Dus worden ze dikker. Met als gevolg dat ze minder goed kunnen bewegen. Omdat ze over elkaar liggen.

“Beate, je hebt het syndroom van De Quervain”. Dat had Pieter beter niet kunnen zeggen. Beate: “Is dat nog te genezen? Moeilijke namen zijn meestal dodelijk, zegt mijn vriendin. Kunnen jullie het woord even opschrijven.”

“Rustig Rustig, Beate”, riep ik, “geen paniek, deze aandoening komt vaak voor bij vrouwen tussen de 35 en 55. En geloof ons: goed te genezen.”

“Oh gelukkig, ik wilde mijn eigen urn al gaan bakken”, terwijl ze een zucht van verlichting slaakte. “Wat moet ik slikken tegen De Kweer-nog-wat?”

“Niks. Nou ja, als je wilt een paracetamolletje” meldde Pieter. D’r is eigenlijk maar een remedie tegen De Quervain. Een brace.

“Een brace??? “Ja een mitella. Je duim rust gunnen. Dat lost in 90% van de gevallen alles op. Zo niet, dan cortison. Er kwam een glimlach op Beate’s gezicht. “Ik moet dus duimen draaien? Wat een uitdaging!”

Wij moesten grinniken.

Robert de Zoete

Echozorg