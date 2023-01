Vrijwilligers bakken voor verduurzaming Grote Kerk

Duizend oliebollen in één keer

Als er iets onmisbaar is bij oudejaarsavond, zijn het wel de oliebollen. Daarvoor kon men op oudejaarsdag terecht in de Grote Kerk van Edam. De rijen stoelen en banken in het eeuwenoude gebouw maakten plaats voor een groot ‘bakpodium’ en een oliebollencaféetje.

Waar in de kerk normaal gesproken stoelen in rijen voor elkaar staan, werd afgelopen zaterdag plaats gemaakt voor een oliebollencafeetje. Met mensen aan ieder tafeltje en sfeervolle muziek door John en Jay Vickers hing er een aanlokkelijke stemming. Daarnaast stonden er tafels vol met bestellingen. Tientallen tasjes oliebollen, besteld via de website en klaar om te worden opgehaald. „De appelbeignets, rozijnen- en oliebollen die niet werden verkocht brachten onze vrijwilligers ’s middags nog naar de Oekraïense mensen die in de Meermin verblijven”, vertelt Jan Harmsen, de initiatiefnemer van de oliebollenverkoop trots.

„De opbrengt van de verkoop is voor het kerkgebouw”, vertelt Jan. Hij organiseerde de verkoop elf jaar geleden voor het eerst. „Ik wilde destijds weer eens een oliebollenactie doen”, vertelt Jan. „Zo begonnen we kleinschalig om te kijken of het zou lopen”. En lopen, dat deed het. Al snel groeide het initiatief en moest het uitbreiden. „Er kwamen veel mensen op af, niet alleen bezoekers maar ook vrijwilligers. Er werden daarbij onverwachts door een sponsor drie frituurelementen geleverd. Wij zijn toen zelf aan de slag gegaan met het maken van een enorme frituurbak, die we nu nog steeds gebruiken. Zo konden we in het derde jaar ineens duizend oliebollen bakken in één keer!”

"De klokkenluiders, de gidsen die over de kerk vertellen en alle andere vrijwilligers; zij zorgen dat het gebouw blijft bloeien"

Er werken elk jaar zo’n veertig mensen mee aan de actie op oudejaarsdag. „Mensen die hun plekje al jaren kennen, maar zeker ook ieder jaar nieuwe mensen”, vertelt Jan. „Sommigen werken een paar uurtjes, sommigen een hele dag”. Maar één ding hebben de vrijwilligers bij de verkoop in gemeen; de liefde voor de Grote Kerk. „De opbrengst gaat ieder jaar naar een ander ‘klusje’ in de kerk.” Zo ging het geld in vorige jaren onder meer naar de restauratie van de honderden rieten stoelen, die zo in de was konden worden gezet. Daarnaast leverde de oliebollenverkoop bijdragen van duizenden euro’s aan het onderhoud van de kroonluchters en ook een spoelkeuken in het gebouw.

Verduurzaming

„Dit jaar gaat onze opbrengst naar de verduurzaming van de kerk. We willen een bijdrage leveren aan de installatie van ledverlichting.” En dat is dit keer opnieuw een flinke bijdrage geworden van maar liefst 6000 euro. Die verbeterde en verduurzaamde verlichting zal niet alleen van pas komen bij kerkdiensten, maar ook bij de talrijke concerten en exposities die ieder jaar in het gebouw worden georganiseerd.

„Er zijn zoveel mensen door het jaar heen betrokken bij de kerk. De klokkenluiders, de gidsen die alles over de kerk kunnen vertellen en alle andere vrijwilligers; zij zorgen ervoor dat het gebouw blijft bloeien. Zo trekken wij altijd nog genoeg vrijwilligers omdat het gebouw voor veel Edammers toch wel heel belangrijk is”, sluit Jan glunderend af. En hij voegt alvast toe: „We zullen de laatste dag van dít jaar zeker opnieuw oliebollen en appelbeignets bakken in de Grote Kerk.”

De opbrengst is dit jaar een bijdrage aan de installatie voor de led-verlichting