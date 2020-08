Beleggingscolumn

Duurzaam beleggen, hoe werkt dat?

Het is misschien wel de snelst groeiende trend in beleggingsland: duurzaam beleggen. De term duurzaam is echter veelomvattend. Er bestaat geen eenduidige definitie. Daarom leg ik in deze column uit wat duurzaam beleggen is en hoe het precies werkt.

Duurzaam beleggen betekent dat je bij het selecteren van beleggingen ook rekening houdt met de gevolgen voor mens, milieu en maatschappij. Wat precies onder duurzaamheid wordt verstaan, is per persoon of organisatie verschillend. Er zijn echter wel een aantal Europese en wereldwijde richtlijnen die de meeste organisaties volgen.

De meest eenvoudige en efficiënte manier om duurzaam te beleggen is middels duurzame beleggingsfondsen. Je geld wordt dan professioneel belegd en je bent automatisch goed gespreid. Een duurzaam beleggingsfonds belegt vaak in honderden verschillende aandelen of obligaties. Deze worden niet alleen geselecteerd op basis van financiële kenmerken, maar ook op basis van duurzaamheid. De meest gangbare selectiemethode is om bedrijven uit te sluiten die niet aan bepaalde duurzaamheidskenmerken voldoen. Denk hierbij aan wapenbedrijven, tabaksproducenten of bedrijven die mensenrechten schenden.

Sommige fondsen gaan nog een stapje verder. Naast het uitsluiten van bedrijven, beleggen zij per bedrijfssector alleen in de best presterende duurzame bedrijven. Dit noemen we ook wel de best-in-class methode. Door per sector de beste bedrijven te selecteren, behoud je als belegger een goede spreiding en voorkom je dat appels met peren worden vergeleken. Het heeft bijvoorbeeld weinig nut om een bank te vergelijken met een olieproducent op het gebied van milieubeleid. Dan zouden alle oliebedrijven buiten de boot vallen. Bij de best-in-class methode is dat niet het geval. Binnen de oliesector wordt bijvoorbeeld alleen belegd in bedrijven die bijvoorbeeld ook in duurzame energiebronnen investeren. Dit voorkomt dat hele sectoren worden uitgesloten. Het uitsluiten van hele bedrijfssectoren heeft namelijk nadelige effecten voor de spreiding en het risico van je beleggingen.

Wie nog een stapje verder wil gaan, kan denken aan impact beleggen of microfinanciering. Je investeert dan direct in bedrijven, organisaties of projecten die een meetbare positieve bijdrage leveren aan het milieu. Deze vorm van beleggen is minder populair, omdat rendement, kosten en risico’s vaak ondergeschikt zijn.

Bij Axento vermogensbeheer beleggen we uitsluitend in duurzame beleggingsfondsen. Wij selecteren fondsen die én een goed duurzaamheidsbeleid hanteren, én aantrekkelijk zijn op het gebied van rendement en risico. De afgelopen jaren hebben deze duurzame fondsen zelfs iets beter gepresteerd ten opzichte van niet-duurzame fondsen. Dat laat volgens ons zien dat duurzaamheid de toekomst heeft.

Laurens Sombroek

Portfoliomanager bij Care IS en Axento vermogensbeheer

Care IS Vermogensbeheer

Mgr. C. Veermanlaan 1G • 1131 KB Volendam • 0299-720961

info@care-is.nl

www.care-is.nl