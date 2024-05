Algemeen

Duurzame initiatieven tijdens klaphek Het 3e Klaphekfestival in Volendam heeft zich dit jaar opnieuw ingezet om het festival te verduurzamen. Tijdens het festival, dat plaatsvond in het Boelenspark op Hemelvaartsdag, werd een nieuw initiatief gelanceerd met de verkoop van duurzame, recyclebare folies als alternatief voor de traditioneel meegenomen bouwzeilen. Deze oranje grondzeilen van 3x3 meter waren tegen betaling van slechts twee consumptiemuntjes verkrijgbaar en vormden een kleurrijk nieuw beeld op het festivalterrein. De folies, geproduceerd en gesponsord door KIVO Plastic Verpakkingen, zijn gemaakt van gerecycled en 100% recyclebaar materiaal. Aan het eind van het festival konden bezoekers hun folies inleveren in een speciaal daarvoor bestemde CircularBag, waarna ze door Kras Recycling konden worden opgehaald om opnieuw hoogwaardig gerecycled te worden. ,,Het was een groot, duurzaam succes dat we zeker voortzetten. Volgend jaar kan de afvalcontainer minimaal de helft kleiner,” aldus Alex Schilder, medeorganisator en vrijwilliger van het festival. Naast het grondzeil introduceerde het festival dit jaar ook een duurzame hardcupbeker in samenwerking met Dutch Cups. Voor een half muntje konden festivalgangers hun eigen herbruikbare beker aanschaffen, die gedurende de dag gebruikt kon worden voor verschillende drankjes zonder smaakoverdracht. Deze bekers waren uitwisselbaar bij elke nieuwe bestelling aan de bar, wat zorgde voor een schone beker bij elk drankje. De bekers konden aan het einde van de dag worden ingeleverd of mee naar huis genomen worden. Naast bovengenoemde werd er ook gebruik gemaakt van een accu, waardoor de aggregaten minder diesel verbruikten. “Volgend jaar kan de afvalcontainer minimaal de helft kleiner” Zowel Kras Recycling, KIVO Plastic Verpakkingen als Dutch Cups zijn partners van de Circular Plastics Alliance (een landelijk initiatief van onder andere Kras Recycling), wat de gezamenlijke inzet voor een duurzamere festivalervaring benadrukt. Met deze initiatieven zet het 3e Klaphekfestival een nieuwe standaard voor duurzaamheid op evenementen. Door herbruikbare materialen en systemen in te zetten, draagt het festival bij aan minder afval en een schoner milieu, waarmee het een voorbeeld stelt voor toekomstige evenementen in Nederland en daarbuiten. |Doorsturen

