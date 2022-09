Ed-Vo sterk vertegenwoordigd in Duitsland

In het weekend van 17 en 18 september reisde Ed-Vo met vijftien zwemmers af naar het Duitse Bergkamen. Daar werd deelgenomen aan een Internationaal zwemtoernooi, met ditmaal deelnemers uit Polen, Oekraïne, Duitsland en Nederland, door Ed-Vo vertegenwoordigd. Al sinds 2014 wordt Ed-Vo er heel gastvrij ontvangen.

De lokale sporthal wordt de ploeg uit Edam-Volendam ter beschikking gesteld als tijdelijke thuisbasis, zodat de zwemmers dichtbij het zwembad kunnen overnachten. Door corona vond het evenement twee jaar geen doorgang, maar afgelopen weekeinde werd iedereen door de organiserende zwemvereniging Wasserfreunde Tura, en de burgemeester van Bergkamen persoonlijk welkom geheten. Dat het ook voor de oosterburen een belangrijk toernooi is, bleek wel uit het feit dat bij de afsluiting een lid van de Duitse Bundestag helemaal uit Berlijn was gekomen om de aanwezige verenigingen te bedanken. Voor Ed-Vo is dit ook de officieuze start van het wedstrijdseizoen en daar hebben de zwemmers en zwemsters lang naar uitgezien. Uiteraard moest er gepresteerd worden, maar er wordt door jong en oud uiteraard ook een hoop plezier gemaakt. De prestaties hebben daar niet onder geleden. Ed-Vo ging namens Nederland met gouden, zilveren en bronzen medailles en vele persoonlijke records naar huis, waardoor het een zeer geslaagd weekend was.