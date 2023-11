Algemeen

Edam- en Volendammers actief bij HYROX Evenement Vorige week zaterdag bruiste de RAI in Amsterdam van de opwinding, terwijl enthousiaste deelnemers uit Edam en Volendam zich stortten op het uitdagende HYROX sportevenement. HYROX, een unieke mix van hardlopen en functionele fitness, daagde de deelnemers uit om hun fysieke en mentale grenzen te verleggen. De RAI veranderde in een sportarena waar deelnemers zich waagden aan acht intense fitnessstations. Het parcours omvatte 1000 meter Ski Erg, Sledge Push, Sledge Pull, 80 meter Burpee road jump, 1000 meter roeien, 100 meter Farmers carry met kettlebels, 100 meter walking lunches met zandzak, en als kers op de taart, wallballs. Dit alles werd afgewisseld met 1000 meter hardlopen, waardoor deelnemers tot het uiterste werden gedreven. De Volendammers omarmden de geest van teamwork en doorzettingsvermogen terwijl ze deelnamen in verschillende categorieën. Onder de deelnemers waren Jeroen & Quinn Schilder (1.19.25) en Marc en Mees Mulder (1.27.34) als duo's. De mannen, Dirk Jan Tol, Frenk Weber, Frenck Smit en René Schilder startten 's ochtends, gevolgd door de vrouwen later op de dag. Debbie Kaars-de Nooijer waagde zich als individuele deelnemer na een eerdere duo-ervaring in Rotterdam en behaalde een indrukwekkende achtste plaats in haar categorie. Helaas, Kees Veerman raakte geblesseerd aan zijn voet en kon niet van start gaan. |Doorsturen

