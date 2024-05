Edam geniet van sfeervolle negentiende Pianowandeling

De Pianowandeling in het historisch centrum van Edam was een toonbeeld van gezelligheid en gemoedelijkheid. Verspreid over verschillende locaties in de binnenstad, zowel in de openlucht als binnen, klonk prachtige muziek van muzikanten die meester zijn in uiteenlopende genres. Een bijzonder tafereel was de band op een bootje nabij de Dam, waar een accordeonist fraaie klanken voortbracht die veel toeschouwers vanaf de kade wisten te boeien. Dit muzikale schouwspel ontpopte zich tot een ware toeristische trekpleister afgelopen zondag.