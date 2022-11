'Edam-Volendam is aan' campagne

Jongeren en jongvolwassenen voeren verhoudingsgewijs minder vaak licht op de fiets dan mensen uit oudere leeftijdsgroepen, blijkt uit onderzoek van het wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek (SWOV) en Rijkswaterstaat. Daarom ging in Vervoerregio Amsterdam vanochtend op meerdere plekken opvallende neonverlichting AAN. Wethouder Kees Schilder (verkeer, vervoer en parkeren) zette in de gemeente Edam-Volendam het eerste neon-sign van de regio aan met de tekst ‘Edam-Volendam is AAN’. Het doel van de neon-signs is om fietsers ook in het donker eraan te herinneren hun fietsverlichting aan te zetten. Ook in andere gemeenten wordt in de campagneperiode neonverlichting aangezet, onder andere in Haarlemmermeer, Landsmeer en Waterland.

Wethouder Kees Schilder (verkeer, vervoer en parkeren) gaf maandagochtend het startsein voor de campagne ‘Edam-Volendam is AAN’.

Vernieuwende aanpak

“Ons streven is 0 verkeersslachtoffers in 2050”, aldus Gerard Slegers. “Uit recent landelijk onderzoek van SWOV blijkt dat onder fietsers helaas de meeste verkeersdoden vallen. Dat aantal steeg de afgelopen tien jaar zelfs met gemiddeld 2% per jaar. Deze trend moet doorbroken worden. Daarom besteden we in de 14 vervoerregiogemeenten extra aandacht aan verkeersveiligheidscampagnes die zich specifiek richten op fietsers, zoals deze.” Kees Schilder vult aan: “Ook in onze gemeente besteden we hier nadrukkelijk aandacht aan. We plaatsen het neon-sign goed in het zicht op een locatie waar veel fietsers komen. Deze vernieuwende aanpak gaat ongetwijfeld bijdragen aan de doelstelling van de landelijke campagne ‘AAN in het donker’.”

Herinnering op het ‘moment suprême’

Fietsers wíllen meestal wel fietsverlichting gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van zowel de Vervoerregio Amsterdam als van SWOV en Rijkswaterstaat. Beide onderzoeken tonen echter ook aan dat heel wat mensen op het ‘moment suprême’ – dus als het donker is – geen fietslampjes bij zich hebben of hun verlichting vergeten aan te zetten. Dr. Simone Krouwer, gedragsadviseur bij Behaviour Club: “Het is belangrijk om de campagneboodschap daar te vertonen waar en wanneer het ertoe doet. De opvallende neon-signs zijn daarom uitermate geschikt om mensen eraan te herinneren hun verlichting aan te zetten. Hiermee versterk je de can-do mentaliteit van mensen en verhoog je het aantal fietsers dat correcte fietsverlichting voert.” Naast de neon-signs zijn in de regio ook andere outdooruitingen te zien en wordt er online aandacht aan de campagne besteed.

Jongeren zijn slechter zichtbaar

Het onderzoek van SWOV en Rijkswaterstaat laat een verband zien tussen de leeftijdsklasse en de lichtvoering van fietsers. Jongeren en jongvolwassenen voeren verhoudingsgewijs minder vaak licht op de fiets dan mensen uit oudere leeftijdsgroepen. Om jongeren optimaal te kunnen bereiken, zet Vervoerregio Amsterdam de campagne ook online in. Dat gebeurt onder andere op Instagram en TikTok in samenwerking met jeugdagent Kim van der Weij. Zij zegt: “Ik zie vaak dat jongeren zonder licht fietsen, wat echt levensgevaarlijk kan zijn. Jongeren zien niet in hoe belangrijk het is om goed zichtbaar te zijn. Om dit onder de aandacht te brengen en hier bewustwording voor te creëren, wil ik dit op een pakkende manier brengen en de jeugd laten zien dat het gaat om hun eigen veiligheid. Een ongeluk zit echt in een klein hoekje. Ik wil jou niet van het asfalt afrapen of onder een vrachtwagen vandaan halen, omdat je niet goed zichtbaar was. En ik wil al helemaal niet aan jouw ouders vertellen dat er met jou iets ergs is gebeurd. Een fietslampje kost een paar euro, maar jouw gezondheid is onbetaalbaar!”

Zet je licht AAN

Ga je op pad met de fiets? We geven je drie tips om altijd ‘AAN’ te zijn in het donker:

Check voordat je vertrekt of je fietsverlichting werkt Neem extra lampjes mee als back-up Zet je verlichting al aan als het schemert

Zo zorgen we samen voor meer zichtbaarheid en minder ongelukken in het verkeer.