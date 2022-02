Edam-Volendam positieve uitzondering bij nieuw corona meetmoment

Uit een update van het RIVM omtrent de coronabesmettingen blijkt dat Zaanstreek-Waterland de afgelopen week weer met een flinke stijging had te maken: 6.669 besmettingen, tegen 5.784 van een week ervoor.

In alle gemeenten is een stijging geconstateerd, behalve in Edam-Volendam waar een daling te zien was en in Oostzaan waar het aantal besmettingen stabiel bleef. Opvallend, gezien Edam-Volendam onlangs nog de gemeente was waar relatief gezien de meeste positieve tests in het land werden afgenomen.

De cijfers betreffen slechts de vastgestelde infecties. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat slechts 45% van de mensen met klachten zich laat testen, waardoor het werkelijke aantal besmettingen hoger is.