Edams mannenkoor Excelsior zingt en bestaat 100 jaar

Het Edams mannenkoor Excelsior bestaat 100 jaar en mag eindelijk weer zingen en repeteren. Waar het koor normaal gesproken in de Hulpkerk repeteert, vinden de zangavonden momenteel iedere donderdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur plaats in de Grote Kerk van Edam.

,,Wij zijn een vierstemmig koor en ons repertoire bestaat uit Russische, Duitse en Italiaanse liederen. Omdat het ons jubileumjaar is, geven wij op 17 oktober in samenwerking met het Amsterdamse Klezmerorkest Di Gojim en verschillende gastoptredens een jubileumconcert in de Grote Kerk.

Mannen uit Volendam en omstreken blijken vaak over zangtalent te beschikken, ondanks dat ze vaak zeggen niet te kunnen zingen. Kom het gewoon eens vrijblijvend proberen op onze repetitieavond. Mannen in alle stemgroepen zijn van harte welkom. Probeer het en u staat tijdens ons jubileumconcert naast ons op het podium.