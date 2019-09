Edamse kermis van start gegaan

Donderdagmiddag is de kermis in Edam van start gegaan. Het was deze middag en avond gezellig druk op het kermisterrein. Het is een heel attractieve kermis met mooie attracties. In de Baanstraat staat het Booby Trap Hotel, de vernieuwde botsauto’s, de Buggy’s en de Europe Flyer, die 40 meter omhoog gaat.