Edisonstraat op de schop

In opdracht van de gemeente wordt momenteel gewerkt aan de bestrating van de Edisonstraat in Volendam. De straat is sinds maandag 24 januari afgesloten voor alle vormen van verkeer. Alleen de gemeenteweg wordt aangepakt, er wordt om de bedrijfsparkeerplaatsen heen gewerkt.

Ter hoogte van de kruising Dijkgraaf de Ruiterlaan/Edisonstraat, zijn de straatstenen onderhand verwijderd. De oorzaak van de flinke klus betreft regulier onderhoud, het ophogen van de straat.

Het verkeer dat de Edisonstraat toch moet betreden zal om moeten rijden en via de Dieselstraat of Monseigneur C. Veermanlaan binnen moeten komen. De Edisonstraat wordt gefaseerd aangepakt, waardoor een gedeelte van de straat altijd begaanbaar blijft.