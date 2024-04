Een alledaags tafereeltje van vroeger

In de NIVO van vorige week hebben we een hele mooie foto geplaatst van de zussen Neeltje, Geertje en Diene Smit, samen met hun oudere broer Klaas Smit. Zij waren de kinderen van de nog op het voormalige Zuiderzee-eiland Schokland geboren Gerrit Smit, ‘Gerrit van Diene’ en zijn eerste vrouw Elisabeth Veerman, die weinig flatteus ‘Lijst van Jan Puule’ werd bijgenaamd. Van een nakomeling van Geertje Smit kregen we de hierbijgaande prachtige foto in bruikleen van een gezellig buurpraatje in de W.J,. Tuijnstraat. De fotograaf heeft hiermee een aardig, in die tijd alledaags Volendams tafereeltje vastgelegd.

Op de foto staat uiterst rechts Geertje Smit ‘van Gerrit van Diene’. Zij was getrouwd met Klaas Buijs ‘Klaas van Jurrie’, in zijn tijd een bekende Volendammer, die zich verdienstelijk maakte als bestuurder bij verenigingen en die betrokken was bij het jongerenwerk in toen nog de Pius X, nu PX. Zij woonden met hun gezin op de hoek van de W.J. Tuijnstraat en de Dwarsstraat en hadden daar ook een winkeltje met ‘boodschappen’, zoals ze toen nog vaak zeiden; bedoeld werden levensmiddelen en ook hadden ze een kleine sortering snoepgoed. Hetzelfde winkeltje is later nog voortgezet door de jongste dochter Lijssie Buijs, die getrouwd was met Jan Zwarthoed, ‘Jintje Toetjes’. Jan was schilder van beroep. Hij en Lijssie woonden met hun gezin achter de winkel. Deze was te bereiken via de Dwarsstraat, prive was er een deur aan de kant van de W.J. Tuijnstraat. De jonge vrouw 2e van links is Aaltje, naar haar vader ‘Aaltje Jurrie’ bijgenaamd. Zij was een dochter van Geertje Smit en een oudere zus van Lijssie. Aaltje trouwde later met Jan de Boer, ‘Jan van Dirk’ bijgenaamd, hij was een ‘Hanekaan’. Jan en Aaltje woonden met hun gezin aan de Sint Vincentiusweg.

De man staande links is Piet Schilder, zijn vader was ‘Hein Snert’. Piet was niet getrouwd en woonde samen met zijn zuster Maartje ‘Márie Man’, in de Achterstraat. Mogelijk had hij wat gekocht in de winkel van Geertje Smit of was dat nog van plan, maar eerder is hij een toevallige voorbijganger. De vrouw boven de onderdeur van haar huisje is Maartje Tol, ‘Maartje van Abees’. Zij was getrouwd met Jaap Mossel en zij woonden hier met hun grote gezin aan de W.J. Tuijnstraat. Het is dan weer toevallig dat Maartje hier op de foto staat, want net als de familie Smit ‘van Diene’ kwam ook de familie Mossel oorspronkelijk van het voormalige Zuiderzee-eiland Schokland.

Nieuw boek van Eva Vriend over Schokland

De bekende historieschrijfster Eva Vriend schrijft in haar nieuwe boek over de geschiedenis van het voormalige Zuiderzee- eiland Schokland en dan met name over de periode van de gedwongen ontruiming. In het eerste halfjaar van 1859 verhuisden van de katholieke buurtschap Emmeloord op Schokland ongeveer 10 gezinnen naar zowel Edam als Volendam. Intussen wonen in Volendam duizenden nazaten van die eerste families. In haar boek heeft Eva Vriend verhalen opgenomen van Schokker nazaten in Edam en Volendam. Die verhalen heeft zij kunnen optekenen tijdens de zogenaamde ‘Verhalenmarkt’, die op zaterdag 5 november 2022 werd gehouden in het Volendams Museum. Het boek heeft als titel: ‘Het eiland van Anna Diender’ en het ligt sinds vorige week te koop in de boekhandel.

