Algemeen

Een avond vol inspiratie voor fotografen Fotografen en liefhebbers van fotografie kunnen woensdagavond 8 maart in PX Volendam inspiratie opdoen en andere fotografen ontmoeten. Deze Fotografie Avond is de eerste in een reeks bijeenkomsten die dit jaar wordt georganiseerd onder de vlag van het project Fotograaf des Waterlands. Kenneth Stamp vertelt 8 maart over zijn krachtige landschappen (Kolenveld in de Wieringermeer). De fotografiewereld van Kenneth Stamp

Speciale gast op deze avond is gerenommeerd fotograaf Kenneth Stamp. De Schotse Kenneth (1957) begon als fotograaf in Londen met het fotograferen van punkbandjes, zoals de Sex Pistols, Blondie en The Stranglers. Begin jaren tachtig kwam hij naar Nederland en vestigde zich op het voormalig eiland Wieringen, waar hij nog altijd woont. Kenneths werk is niet makkelijk in een hokje te plaatsen maar hij is vooral bekend om zijn krachtige landschappen en indringende portretten. Op deze eerste Fotografie Avond neemt hij collega-fotografen mee op een inspirerende reis door zijn fascinerende fotografiewereld. Fotograaf des Waterlands

Ook Bob Doets (1996) uit Oosthuizen is 8 maart van de partij. Hij heeft net zijn periode als Fotograaf des Waterlands afgerond en deelt op de Fotografie Avond zijn ervaringen als eerste titeldrager. Ook vertelt hij hoe zijn serie Sterrenbeelden met aansprekende zwart-wit beelden tot stand is gekomen. Aanmelden

Met deze twee vooraanstaande sprekers aan boord, zal de eerste Fotografie Avond ongetwijfeld amateur- en professionele fotografen inspireren en aanzetten tot nieuwe ideeën. De avond begint om 19.30 uur in de PX. Meld je aan door een mail te sturen naar: info@cultuuredamvolendam.nl. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.