Een dag in het leven van Luca Tol: Kraanmachinist bij M. Havik

Een interview met Luca Tol, een 22-jarige kraanmachinist die ruim een jaar bij Bouw- en Handelsonderneming M. Havik B.V. werkt, een bedrijf gespecialiseerd in sloop- en grondwerken. Recent zijn ze in onze gemeente bezig geweest met projecten zoals de sloop van Maria Goretti en werkzaamheden bij Hotel Volendam, maar ook met talloze andere bouwactiviteiten. Zijn verhaal geeft een goed beeld van het werk en de kansen bij dit prachtige bedrijf.

Luca heeft al een aantal baantjes gehad. Zo is hij na zijn tijd op De Triade gestart met de opleiding tot schilder, om vervolgens als stukadoor te werken en magazijnmedewerker. ,,Bij elk werk dat ik hiervoor had, vond ik het ritje naar het werk leuker dan het werk zelf,” zegt Luca.

Zijn interesse in kranen begon al in zijn jeugd. Een herinnering aan een kraan bediend door Erik van Beem, zijn huidige uitvoerder, zette hem aan het denken. ,,Ik mocht toen ook even in de kraan zitten, dat was geweldig,” vertelt Luca. Dit bracht hem ertoe om bij M. Havik te solliciteren, ondanks zijn gebrek aan ervaring.

Havik zag potentieel in Luca en gaf hem de kans om te leren. ,,Ik kwam bij Havik terecht zonder kraanmachinistervaring, de kans werd me zo in de schoot geworpen,” vertelt hij. Hij begon met handslopen en oefende na werktijd op het gigantische terrein van M. Havik in Kwadijk. ,,Na mijn werk maakte ik overuren om achter op de werf te graven en te oefenen.” Zijn inzet leidde ertoe dat hij al snel op een kleine kraan klusjes mocht doen en later op een grote kraan werd ingezet.

Het werk bij Havik geeft Luca voldoening. ,,Nu vind ik het werk leuker dan het ritje,” zegt hij. Een van de projecten waar hij met plezier aan terugdenkt, is de sloop van Maria Goretti. ,,Dat was echt een prachtig project. Ik mocht als een van de eersten de kraan in zetten.”

Bij Havik werken ongeveer twintig collega’s en er heerst een hechte en gezellige sfeer. ,,Je zit vaak met z’n allen, bijvoorbeeld op de vrijdagmiddag of 's ochtends heb je ook altijd mensen op de zaak,” legt Luca uit. Bovendien is elke dag anders. ,,Je bent altijd op andere locaties, de gebouwen zijn anders. De ene dag werk je op een industriegebied van Edam, het centrum van Volendam en dan werk je in Steenbergen om bedrijfshallen te slopen.”

Havik is altijd op zoek naar handige jongens. Of je nu een kraanmachinist, handsloper, timmerman voor schoeiingen, of een vutter bent die een paar dagen als chauffeur voor de vrachtwagen bent, er is altijd plek voor gemotiveerde medewerkers.

