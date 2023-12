Algemeen

Kinderen onthullen standbeeld ‘De Knoest’ Een eeuwige held keert terug Op 15 december 1973 kwam een van de meest iconische voetballers uit de clubgeschiedenis van FC Volendam op 39-jarige leeftijd te overlijden. Met 276 doelpunten was hij topscorer aller tijden van de plaatselijke voetbalclub. Exact vijftig jaar later staat er van hem een bronzen standbeeld bij de hoofdingang van het Kras Stadion. Door: Klaas Smit Jans van Baarsen, de zoon en dochter van Dick Tol ‘De Knoest’ en oud-medespelers omringen het standbeeld ‘De Knoest’. Onder grote belangstelling is vorige week het door Jans van Baarsen gemaakte standbeeld onthuld van Dick Tol, bijgenaamd ‘de Knoest’ of ‘Witte’. Deze eer werd gegund aan zijn kinderen Carola en Wilfried. ,,Mijn vader maakte onderdeel uit van een team dat, net na de oprichting van het betaalde voetbal in Nederland, faam verwierf en Volendam definitief op de voetbalkaart van Nederland heeft gezet”, zegt Wilfried met gepaste trots. ,,Met een selectie, geheel bestaand uit jongens uit het dorp, nestelden zij zich in de top van de eerste divisie en wisten ze zelfs te promoveren naar de eredivisie, én zich tevens te plaatsen voor een bekerfinale.” Teamprestaties die uiteraard niet alleen op het conto van Dick Tol kunnen worden geschreven. Echter, zijn individuele prestaties zorgden voor grote meerwaarde en landelijke bekendheid. Een indrukwekkende lijst met doelpunten, de trouw aan de club en zijn charisma gaven ‘De Knoest’ enorme populariteit. ,,Niet heel lang na zijn voetbalcarrière, op 13 december 1973, ging bij ons thuis het licht uit. Maar vandaag zien wij een nieuw licht in de vorm van een standbeeld, bij het stadion waar hij samen met zijn ploegmaten de genoemde successen heeft gevierd. Veel dank gaat uit naar de initiatiefnemers voor de verwezenlijking van het standbeeld, Maarten Rabelink, Marijn Rabelink en Kees Mooijer. Dank ook naar kunstenares Jans van Baarsen en niet te vergeten de sponsoren, dat zijn er heel veel maar twee wil ik daar wel uitlichten en dat zijn wijlen Wim Keizer en Gerben Matroos. Wij hopen dat het standbeeld nog vele jaren de poorten van het stadion zal sieren en namens ons beider gezinnen, dank jullie wel.” Met het verwijderen van het doek werd het beeld van Dick Tol zichtbaar. Oud spelers van FC Volendam positioneerden zich rond het standbeeld om nog één keer samen met hun voormalig ploegmaat op de foto te gaan. ‘De Knoest’ is terug op vertrouwde grond, klaar om de volgende generatie voetballers te inspireren. |Doorsturen

