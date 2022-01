Een geschikte afkickkliniek in Thailand vinden is moeilijker dan het lijkt

Wil je graag een geschikte afkickkliniek vinden in Thailand? Dit kan soms lastiger zijn dan je denkt. Het is namelijk heel wat anders dan afkicken in je eigen land. In Thailand staat namelijk het Boeddhisme centraal en dan gaat het over de innerlijke rust vinden. Een andere manier van afkicken dus, maar misschien wel een die bij jou past. Neem de tijd om er achter te komen of het wat voor je is en begin dan op tijd je zoektocht zodat je snel geholpen kunt worden.

Soorten verslavingen

Er bestaan verschillende soorten verslavingen:

- Alcoholverslaving, een groot probleem in Nederland en door de sociale acceptatie van alcohol wordt de verslaving niet altijd opgemerkt.

- Drugsverslaving, je hebt veel soorten drugs en deze kunnen een gebruiker op diverse manieren beïnvloeden. Het kan zowel lichamelijk als geestelijk leiden tot een verslaving.

- Gokverslaving, iemand die verslaafd is aan gokken kan zich niet meer beheersen als hij aan het gokken is.

- Wietverslaving, ieder jaar melden ruim 12.000 mensen zich die af willen kicken van wiet.

- Gameverslaving, het lijkt onschuldig, maar ruim 20.000 mensen kunnen niet zonder gamen en zijn echt verslaafd!

- Medicijnverslaving, soms heb je medicatie nodig om van pijn af te komen, maar medicatie kan ook verslavend werken.

Overzicht afkickklinieken Thailand

Het is goed dat je je voor gaat bereiden als je wil afkicken in het buitenland. Afkickklinieken in Thailand vinden kan hier. Het verblijven in een kliniek is erg effectief. Dit heeft te maken met de persoonlijke aandacht en de kans is hierdoor groot dat jij van je verslaving echt afscheid kunt nemen. Maar hetgeen wat je in Nederland gewend bent, kom je niet snel tegen in Thailand. Je krijgt bijvoorbeeld niet je gebruikelijke maaltijd geserveerd. Maar je moet leren afkicken zonder de continue aanwezigheid van stress en drukte hoe dat je verslaving is ontstaan. Ze leven in Thailand op een heel andere manier, veelal vanuit het Boeddhisme. Ze besteden meer aandacht aan het menselijk welzijn en het vinden van je innerlijke rust.

Wat moet je weten over Thailand?

Vanuit Nederland bedraagt de reis naar Thailand 11 uur. Het is daar vijf uur later dan hier in Nederland. Het voordeel wat je hebt bij een afkickkliniek in Thailand is dat er snel plaats is, dus een snelle opname is mogelijk en wat goed is om te weten, is dat ze in de kliniek Engels spreken. Er zijn diverse afkickklinieken in Thailand, maar het moet wel bij je passen om hier gebruik van te maken. Ga daarom eerst bekijken waar je af kunt kicken, waar de behandeling uit bestaat en of dat ook een manier is die echt bij je past. Het is pas echt effectief als je achter de methode staat die wordt gebruikt en er een goed gevoel bij hebt.