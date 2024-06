Incident met loslopende honden in Zeestraat

Een gewaarschuwd mens telt voor twee

Wat een ontspannen vakantie had moeten zijn, veranderde afgelopen vrijdagavond in een nachtmerrie voor toeristen in Volendam. Rond zes uur werd hun golden retriever in de Zeestraat plotseling aangevallen door twee loslopende honden. Deze honden stormden onverwacht uit een nabijgelegen zaak en vielen midden op straat de nietsvermoedende hond aan.

De eigenaren van de loslopende honden kwamen niet direct in actie, waardoor de eigenaren van de golden retriever zelf moesten ingrijpen om hun hond te beschermen. ,,Onze hond had het erg moeilijk en gilde het uit van angst. De Zeestraat stond plots vol met vele mensen,” vertelde de eigenaresse van de hond. Ondanks de hectiek in de straat, gaven de eigenaren geen enkele reactie en maakten zich snel uit de voeten richting de Dijk. ,,We vingen nog op dat ze Engels spraken tegen hun honden.”

Tijdens het troosten van hun huisdier en het controleren op mogelijke verwondingen, kwam een jonge man te hulp. Hij vertelde dat hij geneeskunde studeert en adviseerde om een dierenarts te bezoeken ter controle. ,,We waren erg blij met zijn hulp.” Hoewel ze op het punt stonden naar Vlissingen te vertrekken, besloten ze hun vakantie voortijdig te beëindigen en naar huis te gaan. ,,Na een probleemloze autorit ontdekten we bij thuiskomst dat onze hond toch een verwonding had opgelopen. De volgende ochtend zijn we meteen naar de weekendarts gegaan, waar de wond werd onderzocht en behandeld. Er werd ons verteld dat als het een kleiner ras was geweest, het mogelijk niet had overleefd,” zegt het hondenbaasje.

Naast de emotionele impact hebben de toeristen ook flink wat kosten moeten maken voor de behandeling van hun hond. ,,Natuurlijk hebben we er alles voor over om onze hond te helpen,” zegt ze. ,,Dit incident heeft veel aandacht getrokken in de Zeestraat, waar diverse personen getuige waren van de aanval. Mogelijk zijn er beelden van het incident gemaakt, en er zou ook een camera in de straat kunnen hangen die het voorval heeft vastgelegd.” Het stel heeft ook telefonisch contact gehad met de politie.

Gezien de flinke belangstelling en de zeer attente hulp van de jongeman die hen bijstond, hopen de toeristen dat hun verhaal als waarschuwing kan dienen voor andere hondeneigenaren en bezoekers van Volendam.