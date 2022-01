Een goed binnenklimaat voor op kantoor, waarom is dat belangrijk?

Een fijne werkplek is enorm belangrijk voor iedere werknemer. Verschijnen je medewerkers op kantoor, omdat ze op hun thuiswerkplek in Volendam niet aan het werk kunnen, dan besteedt je voldoende aandacht aan een gezonde omgeving. De omgeving moet de productiviteit van de werknemers ten goede komen. Zo moet de luchtvochtigheid goed zijn, de temperatuur goed afgesteld zijn en moet de luchtverversing goed werken.

Een slecht binnenklimaat kantoor kan namelijk zorgen voor gezondheidsklachten bij medewerkers of een minder productieve werkdag. Een goed binnenklimaat zorgt voor een betere werkdag, meer creativiteit en een betere gezondheid. Dat is beter voor iedereen. Een goed binnenklimaat kantoor is dus erg belangrijk. Een goed binnenklimaat betekent namelijk gezondere werknemers en meer werkproductiviteit. Dit komt iedereen ten goede.

Het klimaat op kantoor beïnvloedt de werknemers

Een kantoor is een kantoor zou je denken, maar het heeft een hoop invloed op de medewerkers. De werkplek is ontzettend belangrijk voor een goede workflow. Volgens de eisen in het bouwbesluit mag de luchtverversing geen negatieve invloed hebben op de gezondheid van mensen. Een slecht binnenklimaat kan zijn een dat de lucht te droog is, of juist een te hoge luchtvochtigheid heeft. Of dat het te veel tocht in het kantoor, dit kan zorgen voor bijvoorbeeld spierpijn of keelpijn. Een slecht binnenklimaat kantoor kan dus een negatieve invloed hebben op medewerkers. Het kan zorgen voor diverse klachten, zoals:

● hoofdpijn

● concentratieproblemen

● branderige ogen/ vermoeide ogen

● geïrriteerde huid

● geïrriteerde slijmvliezen

● benauwd gevoel

Een slecht binnenklimaat kan voor een hoop nare dingen zorgen, en niet alleen wat betreft de gezondheid. Ook je creativiteit en productiviteit kan slecht beïnvloed worden bij een verkeerd binnenklimaat op het kantoor. Een goed binnenklimaat zorgt voor gezondere werknemers en een productievere werkomgeving. Dus betere werkprestaties, en minder ziekteverzuim. Het creëren van een gezond klimaat op kantoor is dus zeker een goed idee.



De basis voor een goed binnenklimaat

Wat maakt een goed binnenklimaat op kantoor? Het belangrijkste punt is natuurlijk de lucht. Daarom is de basis voor een goed binnenklimaat op kantoor dan ook de juiste luchtvochtigheid en temperatuur. En wat ook onmisbaar is, is een goede ventilatie binnen het kantoor. Goede ventilatie is van groot belang voor een gezond binnenklimaat op kantoor. Zeker vandaag de dag is de garantie dat er volgens de actuele richtlijnen van het RIVM wordt geventileerd heel belangrijk. Ook de temperatuur en de luchtvochtigheid zijn dus hele belangrijke basis factoren. Als deze niet goed zijn kan dit ook voor gezondheidsklachten en een slechte concentratie zorgen. Een goed beheer van deze factoren is belangrijk.



Voor goed binnenklimaat op kantoor zorgen

Een klimaat op kantoor kan veel doen, als het slecht is kan het zorgen voor gezondheidsklachten en zelfs ziekteverzuim. Om voor een goed binnenklimaat op kantoor te zorgen zijn een aantal factoren dus heel belangrijk. De luchtverversing, de temperatuur en de luchtvochtigheid zijn van groot belang. Als deze goed geregeld zijn, dan zullen er minder tot geen gezondheidsklachten optreden bij werknemers en zal de werkproductiviteit hoger zijn. Dat is wel zo fijn voor zowel werknemers als werkgever. Zorg daarom voor een goed binnenklimaat kantoor en houdt je werknemers gezond.