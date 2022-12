Een impressie van de Volendamse haven in kerstsfeer

Van een levensgroot K’NEX-reuzenrad naar een origineel kerstdorp met een impressie van de Volendamse haven, Johan de Wit heeft het weer eens in elkaar gezet. Toch zou het zonder zijn vrouw en zwager niet zijn gelukt, voegt hij snel toe.

Een mooi kerstdorpje zien we wel vaker in huiskamers rond kerst, maar dit is niet zomaar een dorpje. Johan de Wit is met zijn behulpzame vrouw en zwager een paar avonden heen en weer geweest om een originele impressie van de Volendamse haven neer te zetten, in kerstsfeer.

Op de vraag of er nog grotere projecten op de lijst staan antwoordt Johan lachend: ,,Nee! We hebben een dochtertje van vijf weken, dus we hebben onze handen wel vol.” Maar zegt hij toegevend ,,Misschien volgend jaar als uitbreiding het Noordeinde er nog bij.”