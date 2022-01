Een Intex-opzetzwembad zet je in een handomdraai op

De Intex-opzetzwembaden die via Top-zwembadshop worden aangeboden zijn in een handomdraai op te zetten. Ze worden geleverd als bouwpakket maar er komt geen hamer of schroevendraaier aan te pas. Eigenlijk is het een soort tentconstructie, maar dan omgekeerd. Nog een reden om te kiezen voor een opzetwembad en geen enorme bakken geld te stoppen in duurdere opties. Ze zijn al verkrijgbaar voor minder dan 100 euro.

Partnercontent

Een eigen zwembad!

Een eigen zwembad, wie fantaseert er niet over? Met de komst van het intex-opzetzwembad blijft het niet bij louter dagdromen. Intex is een A-merk, een absolute leider op de markt. Het materiaal is stevig en betrouwbaar en via de al Top-zwembadshop kunnen ook accessoires zoals filters, pompen en onderwaterstofzuigers worden aangeschaft. Het enige waarop gelet moet worden is de ondergrond: deze moet behalve egaal ook gevrijwaard zijn van scherpe voorwerpen die de onderkant kunnen beschadigen. Al bestaan er ook speciale sets met beschermende tegels die als ondergrond dienen.

Razendsnel opzetten

Deze zwembaden zijn in een handomdraai op te zetten. Er is slim gebruik gemaakt van het tent principe dat uitgebreid getest en geschikt bevonden is: lichte, metalen buizen vormen het geraamte dat het zwembadzeil bij elkaar houdt en berekend is op de hoeveelheid water. Deze schuif je eerst in elkaar, dan door de lussen die aan het zeil bevestigd zijn. Daarna komen de ondersteunende buizen, de dopjes om het geheel te zekeren en dan is het een kwestie van vullen maar! In de doos zit uiteraard een duidelijke bouwtekening, maar eigenlijk wijst alles zich vanzelf.

Wees wijs met (regen)water

In deze tijden waarin we naar duurzaamheid streven moeten we zuinig zijn met water, zeker in de zomer. Het is daarom raadzaam het zwembad vroeg in het seizoen op te zetten, zodat het met gratis regenwater gevuld kan worden. Een tank in de tuin plaatsen om regenwater op te sparen is sowieso al een tip - denk ook aan het besproeien van de gewassen. Om het water vrij te houden van insecten en andere ongewenste elementen zoals blaadjes en takjes, koop je er een passend afdekzeil bij.

Feest voor de kinderen

Zeker in deze tijden waarin vakanties maar ook uitstapjes naar het zwembad niet vanzelfsprekend zijn, is zo'n Intex-opzetzwembad een ware uitkomst. Kinderen doen doorgaans immers niets liever dan in de zomer de hele dag het water in- en uit plonzen. En zelf ga je er zo nu en dan ook even in zitten om bij te komen. Anno 2022 is het allemaal makkelijk en betaalbaar te realiseren.