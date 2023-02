Algemeen

Een jaar verder in de Meermin Afgelopen zaterdag werd in de Meermin een open huis georganiseerd voor mensen uit de omliggende wijken, samenwerkingspartners en donateurs. De Meermin dient inmiddels al bijna een jaar als verblijfplaats voor gevluchte Oekraïners. Door een brede inzet van onze gemeenschap kunnen hier sinds vorig jaar ruim 200 mensen terecht. Komende vrijdag is het precies een jaar geleden dat het Russische leger Oekraïne binnenviel. Niet veel later bereikten de eerste Oekraïense vluchtelingen Nederland. In onze gemeente werd binnen ‘no-time’ - met dank aan de inzet van de gemeenschap - voor deze mensen een verblijf ingericht in de Meermin. Vorige week werd er een open huis georganiseerd in de verblijfplaats voor gevluchte Oekraïners, om er een leuke dag van te maken voor bewoners en om mensen eens te laten zien hoe het leven eraan toe gaat. Lees in de Nivo het complete artikel. |Doorsturen

