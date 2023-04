Een kijkje bij Jan Cas Sombroek op Record Store Day

Om half negen 's ochtends stonden er al muziekliefhebbers voor de deur van platenzaak Jan Cas Sombroek in Volendam. Zij waren er dit jaar vroeg bij om hun favoriete limited editionRecord Store Day platen te scoren. Op deze dag brengen jaarlijks veel artiesten voor de echte fans speciale edities uit van al bestaande albums, nieuwe live albums of samengestelde b-sides.

Door: Michelle Tuyp

De deuren gingen open en er werd gestruind onder het genot van een biertje en livemuziek. Om half één speelde rockband Lorem Ipsum een intieme akoestische set, gevolgd door een krachtige set van singer-songwriter Jacob D. Edward. Het werd heel gezellig in de winkel en er was een goede opkomst. Ook voorbijgangers werden naar binnen gelokt door de klanken van de muziek en bleven staan om even te kijken.

Platenzaken kunnen zich opgeven voor Record Store Day en een selectie maken van platen die zij willen aanbieden tijdens de bijzondere dag. Cas Sombroek heeft ook dit jaar weer de nodige voorbereidingen getroffen en had een mooie selectie van LP's. Van U2 tot Gorillaz en van Doe Maar tot The Black Keys: er was veel om uit te kiezen. ,,Er is maar een gelimiteerde hoeveelheid van de speciale Record Store Day platen – en het totale aanbod wordt verdeeld over alle deelnemende platenzaken in Nederland - dus het is altijd spannend of alles dat ik heb besteld daadwerkelijk binnenkomt”, aldus Cas. Volgens hem hebben de Volendammers een voorkeur voor rock platen: ,,The Rolling Stones of U2 zijn bands die het snelste uitverkopen, daarom koop ik niet snel platen in van genres die niet goed lopen.” De echte fans weten ook hoe snel hun favoriet weer weg kan zijn, dus worden de inkopen ieder jaar vroeger en fanatieker gedaan. Voldaan liepen de mensen met een plaat in een speciale linnen Record Store Day-tas en een cadeau gekregen single van popzangeres Froukje de deur uit. Voor muziekliefhebbers is dit toch wel één van de leukste dagen van het jaar.

Foto's: Barton van Flymen