Partnercontent

Een koolhydraatarm dieet volgen

In een volwaardig voedingspatroon zijn koolhydraten nodig. Het lichaam kan zelfs niet functioneren zonder koolhydraten omdat het lichaam dit nodig heeft als energiebron. Bovendien hebben de hersenen glucose (soort koolhydraat) nodig om te kunnen functioneren. Koolhydraten zijn dus onmisbaar in een gezond voedingspatroon. Echter zien we dat het grootste gedeelte van de mensen te veel koolhydraten per dag nuttigt. Het lichaam kan dit eigenlijk niet goed verwerken, zeker niet wanneer men overgewicht of diabetes heeft. Een koolhydraatarm dieet volgen is dan ook een goed idee.

Hoe werkt een koolhydraatarm dieet?

Wanneer je een dergelijk dieet gaat volgen dien je op te letten dat je wel voldoende binnenkrijgt. Van te weinig koolhydraten kun je namelijk diverse klachten krijgen, denk hierbij aan een verlaagde weerstand, een hongerig gevoel of verteringsproblemen.

Koolhydraatarm eten is de oplossing voor een gezondere levensstijl. De meeste koolhydraten bevatten namelijk ontzettend veel toegevoegde suikers. Het lichaam weet niet goed hoe dit verwerkt kan worden en slaat dit op als vet.

Wat voor veel mensen helpt, is het voedingspatroon geleidelijk aan veranderen. Eet overdag een volkoren boterham met veel voedingsvezels in plaats van witte bollen of ander brood vol met toegevoegde suikers. Van vezels ervaar je voor een langere periode een verzadigd gevoel. Toegevoegde suikers doen het tegenovergestelde voor je, na een vrij korte periode zal je alweer trek hebben in nieuwe suikers. Eet wellicht ook iets minder rijst, pasta of aardappelen en vervang dit door meer groenten en eiwitten. De eiwitten zorgen bovendien voor een vol gevoel. Alle kleine aanpassingen helpen en kunnen een groot verschil maken.

Afvallen

Wanneer je wilt afvallen is een gezond en volwaardig voedingspatroon de belangrijkste factor. Maar ook drinken is van groot belang, wanneer je niet genoeg water drinkt kan het lichaam de afvalstoffen niet afvoeren. Met een koolhydraatarm dieet zal je merken dat je gemakkelijk kilo's zult verliezen. Sporten kan ook een groot onderdeel zijn, gezien dit er voor zorgt dat je meer verbruikt. Meer verbruiken betekent immers meer verbranden. Veel mensen willen hiervoor gaan fitnessen om ook te werken aan een goed figuur, maar weten niet goed hoe ze dit aan kunnen pakken. Hier vindt je specifieke informatie over trainingsschema’s en diverse sportoefeningen die je op weg helpen.