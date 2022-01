Een maatwerk webshop in Magento? Lees dit artikel eerst.

Als e-commerce ondernemer kun je natuurlijk niet zonder een krachtige en gebruikersvriendelijke webshop. Magento 2 is wereldwijd gezien het meest gebruikte e-commerce platform waar enorm veel webshops op draaien. Dit kunnen relatief eenvoudige webshops zijn maar ook uiterst complexe webshop met koppelingen naar andere systemen. In dat geval spreken we bij Vendic over maatwerk. Hierbij is echt van alles mogelijk. In dit artikel zullen we hier nader op ingaan.

Partnercontent

Maatwerk versus Vendics Elements

Als je een nieuw webshop voor jouw bedrijf wilt laten ontwikkelen, dan staan onze Magento 2 specialisten volledig tot jouw beschikking. Dit begint altijd met het bespreken van alle eisen en wensen. Zijn deze niet zo uitgebreid en complex, dan zal er meestal een oplossing in Vendic Elements voor Magento worden geadviseerd. Hierbij krijg je een stabiele webshop met voldoende functionaliteiten voor een aantrekkelijke prijs.



Wil jij een maatwerk webshop aanschaffen omdat je een groter bedrijf met uitgebreide wensen en complexere processen hebt, zal een maatwerkoplossing van Vendic uitkomst gaan bieden. Afhankelijk van de eisen en wensen kan een dergelijke oplossing een uitbreiding op basis van Vendic Elements betekenen, die we volledig naar wens aanpassen. Voorbeelden hierbij zijn bijvoorbeeld het verwerken van de huisstijl. In veel gevallen zal het echter een webshop worden die vanaf een standaard Magento 2 installatie is opgebouwd. De complexiteit van de eisen en wensen alsmede het beschikbare budget zullen uiteindelijk bepalen welke route er gekozen wordt.



Open source platform

Het Magento 2 platform is een zogenaamd open source platform. Onze specialisten kunnen dan ook vrijwel alle eisen en wensen invullen. Daarbovenop komt nog eens dat al onze ontwikkelaars volledig gecertificeerd zijn en van alle nieuwe ontwikkelingen volledig op de hoogte zijn. Een maatwerkwerkoplossing is ook altijd gebaseerd op de coderingsstandaarden van Magento. Dit alles bij elkaar zal ervoor zorgen dat jouw website zeer snel en stabiel werkt en bovendien ook nog eens weinig onderhoud vergt.



Een ander voordeel van volledig maatwerk is, dat je jouw Magento 2 webshop perfect in de omgeving van jouw bedrijf kunt integreren. Hiermee krijg je niet alleen een aantrekkelijke en stabiele webshop maar zorg je ook nog eens voor veel efficiency. Hierdoor kan je je nog beter onderscheiden ten opzichte van de concurrentie. Hierbij kunnen we ook voor een integratie met externe systemen zorgen, die het beheer flink zullen vereenvoudigen. Denk hierbij aan een Product Information Manager zoals Akeneo of het orderpik systeem Picqer. Wil je meer weten over wat er allemaal mogelijk is? Op de website van Vendic vind je uitgebreide informatie over de mogelijkheden met betrekking tot Magento 2 maatwerkoplossingen. Natuurlijk kan je ook contact met ons opnemen. We gaan graag met je in gesprek.

Kosten

Het zal duidelijk zijn dat het geven van een prijs in feite onmogelijk is. Deze hangt helemaal af van de complexiteit van de eisen en wensen. Gaat het om relatief eenvoudige aanpassingen op Elements, dan kan dit vanaf ongeveer 10.000 Euro. Dit kan oplopen tot 100.000 Euro voor volledig maatwerkoplossingen met bepaalde integraties.