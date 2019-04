Twee Volendamse meiden in provinciale finale

‘Een Miss-verkiezing is echt meer dan alleen een vleeskeuring’

Het zijn niet alleen twee bloedmooie meiden, de twintigjarige Mereram Al Ballay en achttienjarige Beau Pijlman zijn daarnaast ook slim, ondernemend, sociaal en ze dragen beiden hun steentje bij aan een betere wereld. Na de castingdag zijn deze Volendamse meiden doorgedrongen naar de provinciale finale van deze Miss Beauty / Teen of the Netherlands. Op 12 mei neemt Mereram het op tegen 16 andere meiden in de Miss Beauty of Noord-Holland finale in Purmerend. De twee jaar jongere Beau strijdt diezelfde avond voor de titel Miss Teen of Noord-Holland.

Door Leonie Veerman

De catwalk, de glitter en glamour, de welbekende bikini-ronde en de jurken ronde; een Miss-verkiezing spreekt enorm tot de verbeelding. ,,Bij veel mensen roept het helaas nogal negatieve reacties op”, zegt Beau. ,,Mijn broer vind het bijvoorbeeld nog steeds een ‘moeilijk’ idee dat ik hier aan mee doe. Hij denkt dat er alleen wordt gekeken naar hoe je er uit ziet, maar een Miss-verkiezing is echt veel meer dan alleen een vleeskeuring.”

Ook Mereram is het ermee eens dat het standaard beeld dat mensen van Miss-verkiezingen hebben best wat bijgeschaafd mag worden: ,,Er komt meer bij kijken dan je op het eerste gezicht zou denken. Het gaat niet om hoe lang of knap je bent,” zegt Mereram, ,,Het gaat om wie je bent. Je hersenen gebruiken hoort daar ook bij.” Beau knikt: ,,Het gaat erom dat je een goed voorbeeld bent, als inspiratie kan dienen voor andere jonge meiden.”

Hersenen

Mereram en Beau, die beiden over een uitstekend stel hersenen beschikken, inspireren absoluut: Mereram volgt een opleiding tot tandartsassistente en wil daarna doorleren tot mondhygiëniste. Daarnaast spreekt ze vloeiend Nederlands, Arabisch en Engels. ,,Ik wil later een eigen praktijk beginnen en mijn talenkennis geeft me super veel vrijheid, zo droom ik er bijvoorbeeld van om een praktijk in het buitenland te beginnen, misschien wel in Dubai.” Maar dan bedenkt Mereram zich opeens. ,,Trouwens, ik weet niet of ik wel weg wil uit Volendam. Ik ben hier helemaal gelukkig.”

Beau zit in 6 VWO en op dit moment zit ze middenin haar examenperiode. Daarnaast werkt ze bij Deen, Café Centraal en geeft ze turnlessen. ,,Het is wel erg druk, maar ik maak me gelukkig niet zoveel zorgen over de examens. Je werkt er natuurlijk al zes jaar naartoe en het leren ging me altijd erg goed af, ik heb er alle vertrouwen in dat ik die examenvragen wel kan beantwoorden.”

Ze hebben de beauty en de brains, maar zelfs dan ben je er als Miss nog niet. Op de website noemt de jury dit jaar zelfs punten als ‘sport’ en ‘social media’ bij de kwaliteiten die ze zoeken in de Miss Beauty of Noord-Holland. Bovendien staat de Miss-verkiezing voor een groot deel in het teken van liefdadigheid. Voor Mereram was dat te grootste reden om mee te doen. Trots laat ze het getatoeëerd kruisje op haar pols zien als ze verteld dat ze katholiek is. ,,Ik probeer me dan ook altijd in te zetten voor mensen die het moeilijker hebben dan ikzelf. Ik ben al een hele tijd bloeddonor en werk ook voor een fondsenwerver. Ik maak de wereld graag een beetje mooier.”

Ook Beau, die zelf met name ook de natuur een warm hart toedraagt, is erg enthousiast over het goede doel dat dit jaar gekoppeld is aan de Miss-verkiezing. ,,Alle finalisten zamelen geld in voor de Linda Foundation. Dat is de stichting die zich inzet voor Nederlandse kinderen die in armoede leven.” Mereram geeft aan waarom ze deze stichting zo bijzonder vindt: ,,Ook in Nederland komt armoede voor, ouders hebben soms geen geld voor simpele dingen zoals nieuwe schoenen, winterjasjes, cadeautjes voor de verjaardag van hun kinderen of bijvoorbeeld sinterklaascadeautjes of schoolreisjes. Ik hoop dat deze kindjes ook een fijne jeugd kunnen hebben, net als hun klasgenootjes.”

Beau is het hier helemaal mee eens en begint honderduit te vertellen over de verschillende inzamelingsacties die ze al gepland heeft. ,,Ik organiseer binnenkort Zumbathon (een zumba marathon, red.), op het Don Bosco College ga ik paaseitjes verkopen en met Koningsdag sta ik samen met Mereram ook op het Amvo-terrein met koffie, thee, schmink en Henna-tatoeages. Ik ben nog hard op zoek naar een supermarkt of bakker die de paaseitjes wil sponsoren. Dus mocht een winkeleigenaar dit lezen, mogen ze me mailen.”

Voor Mereram is het meedoen belangrijker dan het winnen. ,,Je doet vooral een hele mooie ervaring op. En ik vind het ook een mooie kans om aan mijn zelfvertrouwen te werken. Als je niet wint, betekent dat niet dat je minder mooi of bijzonder bent. Alle finalisten zijn super lieve meiden en allemaal zijn we uniek. Het is vooral supertof dat we een inspiratie kunnen zijn voor andere meiden, dat niet alleen je make-up en kleding ertoe doen, maar dat het ook juist om je houding en je karakter gaat.”

Beau knikt: ,,Het is fijn dat de jury je niet alleen beoordeelt op uiterlijk. Daarnaast bestaan de uiteindelijke scores voor 20% uit de stemmen die binnenkomen per sms, voor 30% uit je houding en gedrag , en voor 50% telt je presentatie tijdens de finale. En met zoveel verschillende meiden die allemaal op hun eigen manier uniek zijn, is de keuze van de jury uiteindelijk altijd enigszins willekeurig. Dat geeft ons de vrijheid dat we echt helemaal onszelf kunnen zijn en dat is het mooie aan deze Miss-verkiezing.”

Het is mooi om te zien dat beide meiden enthousiast en opvallend relaxed naar de misverkiezing toeleven. Een strikte voorbereiding met een streng dieet of sportschema hebben ze niet. Mereram eet wel minder, maar dat komt omdat ze op dit moment toevallig aan het vasten is, tot Pasen. “Ik eet normaal hoor, alleen ietsje minder en geen dierlijke producten.”

Happy food

Beau, die al van jongs af aan al turnt, heeft geen extreem trainingsschema opgezet (voor de finale). En dat terwijl ze donderdag een selectiedag heeft van de ALO, de sportopleiding die ze volgend jaar graag wil volgen. Wanneer het onderwerp ‘eten’ aan bod komt, lacht ze en zegt bijna plechtig: ,,Ik zeg altijd: happy food is good food, oftewel: eet waar je gelukkig/blij van wordt.” En daarop verschijnt er een grote glimlach op haar gezicht.

Mereram en Beau laten zien waar het bij een Miss-verkiezing echt om gaat. Niks geen vleeskeuring met uitgemergelde meisjes. Geen haat en nijd onderling, maar juist nieuwe vriendinnen maken. En vooral genieten van de bijzondere ervaring en lekker jezelf zijn.

