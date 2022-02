Een nieuwe eettafel kopen? Wij geven je 3 tips!

Tegenwoordig is de eettafel steeds vaker de centrale plek in huis. Het is natuurlijk de plek om samen te eten, maar ook om gezellig te borrelen met vrienden, kinderen maken er hun huiswerk en om spelletjes te spelen. Dan is het logisch dat je op een gegeven moment een nieuwe eettafel zoekt. Een tafel die precies past in jouw interieur. Maar weet jij waar je op moet letten als je een nieuwe eettafel zoekt? Wij geven je in dit artikel 3 tips!

Partnercontent

1. Passen en meten

Voordat je een nieuwe eettafel gaat uitzoeken, is het opmeten van de beschikbare ruimte belangrijk. Ook is het goed om te weten met hoeveel mensen je aan de tafel wil kunnen zitten. Komt dat overeen met de beschikbare ruimte? Dan is er geen probleem. Past dit niet? Dan zijn er ook andere mogelijkheden, zoals het kunnen uitschuiven van je tafel. Het is goed om te weten of je hier rekening mee moet houden of dat er geen probleem is.

De hoogte van je tafel is ook belangrijk. Hebben je eetkamerstoelen armleuningen en wil je de stoelen onder de tafel kunnen schuiven? Meet dan de hoogte op van je stoelen. Zo weet je hoe hoog de tafel minimaal moet zijn. Ook de dikte van je tafelblad heeft hier invloed op. Dus bepaal ook hoe dik dit mag zijn.

2. Rond, rechthoek of een andere vorm?

Weet je al welke vorm je nieuwe tafel moet zijn? Je hebt keuze uit diverse vormen. Zo is een ovale tafel steeds populairder. Dit komt doordat er niet iemand aan het hoofd van de tafel hoeft te zitten, maar je er wel veel mensen aan kwijt kunt. Wil je liever een ronde tafel? Dan heb je wat meer ruimte nodig hebt dan bij een rechthoekige tafel.

Als je de vorm van het tafelblad weet, is het ook belangrijk om de vorm van het onderstel te kiezen. Wil je een U-vorm? Een N-vorm? Of ga je liever voor een spinnenpoot? Er zijn genoeg opties, dus doe van te voren inspiratie op en bedenk ook direct wat praktisch is.

3. Materiaal van de tafel bepalen

Als je bovenstaande punten duidelijk hebt, dan is de volgende stap om het materiaal te bepalen. Ga je voor een epoxy eiken tafel? Of toch liever voor een glazen tafel? Doe hier ook van te voren inspiratie voor op. Ga langs showrooms en kijk wat het mooiste past in jouw interieur.

Wat is jouw droomtafel?

En, weet je al hoe jouw droomtafel eruit moet zien? Er zijn veel opties als het gaat om het samenstellen van jouw nieuwe eettafel. Neem daarom de tijd om jouw droomtafel te vinden en laat de tafel door echte vakmensen maken. Bij Oakwell helpen we je graag bij het maken van jouw tafel. Zo kun jij straks optimaal genieten!