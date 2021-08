Een onvergetelijk Waterdamkamp 2021

Rond de klok van 7 uur s’ morgens verzamelden de eerste kinderen zich, nog niet wetende waar de reis op aan zou gaan. Met de groep eenmaal compleet stapten we de bus in richting IJmuiden, waar het de kids na lang wachten eindelijk duidelijk werd wat er op het programma stond.

De dag begon met de Beach Games, waar enthousiast werd gestreden om de overwinning. Na een korte pauze en een pittige wandeling kwamen we aan bij het lasergamen bij het fort in de duinen. Na een onvergetelijke wedstrijd belandden we bij de knaller van de dag: blokarten.

De dag werd afgesloten met een heerlijke maaltijd die we in een magische strandtent voorgeschoteld kregen. Dankzij alle sponsoren en vrijwilligers hebben we de kinderen een fantastische dag kunnen bieden. Namens de werkgroep, Irma en Ingrid, hartelijk bedankt allemaal!