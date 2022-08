Een onvergetelijke dag op het water met een Wieringer Aak uit 1911

Varend Erfgoed Edam biedt de mogelijkheid om te varen met een heuse Wieringer Aak uit 1911. Wie aan boord stapt van de WR167 heeft gegarandeerd een heerlijk dagje zeilen in het verschiet. Met ruimte voor twaalf personen is het schip perfect geschikt voor een familie-, bedrijfs- of verenigingsuitje.

En ook als je niets te vieren hebt is de WR167 een goede optie voor een prachtige dag. Of je nu met een gezelschap komt of individueel, de organisatie, de omgeving en het historische vaartuig zorgen dat je een onvergetelijke dag zult beleven.

,,Na een korte uitleg varen we de haven uit en kunnen de opstappers desgewenst helpen bij het hijsen van de zeilen en ook even aan het roer staan. Eventuele catering is natuurlijk bespreekbaar!”

Ga voor meer informatie naar www.varenderfgoededam.nl