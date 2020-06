Partner content

Een pelgrimstocht, waarom eigenlijk?

De meeste mensen hebben wel gehoord van de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Daar hoef je niet religieus voor te zijn. Volgens kenners gaat het in de meeste gevallen vooral om een zoektocht naar je ware ik of het verwerken van bijzondere gebeurtenissen. Meer er is meer.

Jaarlijks trekken veel mensen erop uit om de tocht te volbrengen. Soms ieder jaar weer een ander deel van een tocht, soms weken op pad om de tocht met een Fjallraven rugzak in één keer te lopen.

Pelgrimeren betekent dat je naar een doel toeloopt. In de middeleeuwen gingen mensen met drommen op pelgrimstocht. Daarna werd het stiller.

Inmiddels zijn we in een tijd beland waarin mensen en masse zo’n tocht willen volbrengen. Weg van het drukke leven, op naar stille paden en lanen. Alhoewel het er ook best druk kan zijn. In het Spaanse Santiago blijken jaarlijks honderdduizend pelgrims te voet aan te komen, zo’n vijftienhonderd uit Nederland. Rome blijkt eveneens een populaire bestemming, net zoals Jerusalem. En in eigen land worden Wittem en de Heilige Eik bij Oirschot genoemd als doel genoemd om naartoe te lopen.

Dagelijks met je Fjällraven naar kantoor fietsen maakt je geen ander mens

Volgens wandelexpert en doorgewinterde pelgrim Klaas van der Poel (Tweevoeter.nl) zijn er vijf redenen waarom mensen op pelgrimstocht gaan. Ten eerste is een lange wandeltocht een bijzondere ervaring. Je bent in de natuur en krijgt intensief met de elementen te maken. Dat geeft je vaak een nietig gevoel en je gaat de wereld om je heen met in het bijzonder die natuur, beter waarderen. Ten tweede kom je in aanraking met verschillende culturen dat je wereldbeeld vergroot. Volgens Van der Poel word je als pelgrim ook meer mens. Dat word je niet als je dagelijks met je Fjallraven Kanken naar kantoor fietst, wel als je met diezelfde tas de wereld te voet gaat ontdekken. Je hebt soms hulp van anderen nodig, maakt bijzondere contacten. Dan is daar de spirituele kant van de tocht. Bijzondere ontmoetingen met mensen, objecten, de natuur. Het doet iets met je, meent Van der Poel. Bovendien, zo zegt hij, ontdek je onderweg soms kwaliteiten van jezelf die je vergeten was.

Pak je rugzak voor pelgrimstochten in eigen- en buitenland

Bekende pelgrimstochten in eigen land zijn onder meer het Pieterpad tussen Groningen in Limburg, het Jacobspad in Limburg en het Jabikspaad. Die laatste bestaat uit een wandelroute van St. Jacobiparochie in Friesland naar Hasselt in Noord Overijssel.

In het buitenland zijn naast De Compostella de pelgrimstocht Sint-Olav in Noorwegen populair, evenals de Great Stones Way in Engeland. Pak je Fjallraven rugzak in en ga ervoor. Volgens de fervente wandelaars word je er een ander mens van.