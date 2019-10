Een populair relatiegeschenk: bedrukte T-shirts

Wanneer u aan bedrukte relatiegeschenken denkt, denkt u waarschijnlijk al snel aan bedrukte pennen, mokken of notitieboekjes. Snel zult u niet denken aan één van de leukste relatiegeschenken die er is: een bedrukt T-shirt.

Een T-shirt is erg veelzijdig en kan door iedereen gedragen worden. Jong of oud, man of vrouw. Ze hebben geweldig draagcomfort en hebben de ruimte om een boodschap te communiceren naar de buitenwereld. Een bedrukt T-shirt is dus ook een uitstekend promotie middel.



Zorg dat je wordt gezien

Met T-shirt kunt u ook enorm opvallen. Trek bijvoorbeeld een felgekleurd T-shirt aan op straat, dan wordt u wel gezien. Iemand met een fel T-shirt ziet u al vanaf honderden meters aankomen. Basisscholen gebruiken ook veel felgekleurde T-shirts. Iedere school heeft wel een eigen kleur. Hierdoor ziet u snel welke leerling bij welke school hoort. Super handig. Voor promotionele gebeurtenissen worden bedrukte T-shirts ook veel gebruikt. Bijvoorbeeld tijdens het werven van leden op straat, tijdens beurzen of open dagen of tijdens sportevenementen zoals survivalruns. Een sterk merk heeft een eigen kleur. Kijk naar Bol.com, KPN en de Staatsloterij, deze merken hebben alle drie een sterke eigen kleur.

De juiste eigenschappen

Bij het uitzoeken van het beste T-shirt komt meer kijken dan alleen het kiezen van een leuke kleur en prijs. De kwaliteit van het T-shirt speelt ook een grote rol. Bij de kwaliteit van een T-shirt kijken we naar het gewicht en het materiaal. Hoe zwaarder een T-shirt is, hoe beter de kwaliteit. Vaak zijn dunne T-shirts wel goedkoop, maar ze gaan niet lang mee. Hier kunt u natuurlijk wel voor kiezen, bijvoorbeeld wanneer u ze maar voor één evenement nodig heeft. In dat geval is de keuze snel gemaakt. Promotionele T-shirts worden echter vaker gedragen en het is dus belangrijk dat de kwaliteit goed is. Naast het gewicht is het materiaal belangrijk. U kunt kiezen uit verschillende materialen, namelijk katoen, polyester of een mix van de twee. Katoenen T-shirts worden het meest gedragen, maar hier zit dan vaak ook al een klein beetje polyester in. Hierdoor wordt het T-shirt wat meer ademend. Gaat de drager van het T-shirt veel bewegen? Dan is het zaak dat u geen 100% katoenen T-shirt kiest. Wanneer u promotionele T-shirts gaat aanschaffen moet u met deze elementen rekening houden. Deze factoren zijn van belang wanneer het gaat over de levensloop van het T-shirt.

Bestel snel en gemakkelijk online op BudgetGift.nl

Op BudgetGift.nl kunt je eenvoudig online uw promotionele T-shirts bestellen. Deze partij heeft een groot aanbod in T-shirts waar u gemakkelijk de zoekfilter kunt gebruiken om tot uw perfecte T-shirt te komen. Wilt u graag persoonlijk advies ontvangen? De medewerkers van BudgetGift voorzien u graag van het beste advies. Daarnaast biedt BudgetGift ook relatiegeschenken tegen een zeer scherpe prijs. Wilt u uw organisatie in de kijker zetten? Bestel dan uw T-shirt bij BudgetGift. Zo weet u zeker dat u hoogwaardige kwaliteit krijgt voor een scherpe prijs.



Wilt u uw organisatie dus in de kijker zetten? Bestel uw T-shirts bij BudgetGift en u weet zeker dat uw medewerkers op zullen vallen.