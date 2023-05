‘Ontdek feiten en anekdotes over het verleden van je familie’

Een schat aan lokale historie in het Volendams Museum

Jarenlang heeft Dick Bond onderzoek gedaan, ontelbare uren spendeerde hij tussen de dossiers van het Waterlands Archief en iedereen op respectabele leeftijd die over vroeger kon vertellen interviewde hij. Alles om de lokale historie boven water te halen. ,,Wat is er nu leuker dan mensen feiten en anekdotes over hun familiegeschiedenis te kunnen vertellen”, zegt de vrijwilliger van het Volendams Museum met een lach op zijn gezicht.

Door: Kevin Mooijer

Onder de noemer ‘Verborgen Verleden’ pluist Dick alle beschikbare historie van lokale families uit. Zijn oneindige kennis over Volendam resulteert in gedetailleerde stambomen met foto’s en tekst, die bij het Volendams Museum tegen een vriendelijk tarief besteld kunnen worden. ,,Indien er behoefte aan is licht ik de stamboom toe met leuke – en soms minder leuke – verhalen over de familiegeschiedenis”, zegt Bond. ,,Soms duren die gesprekken wel drie uur. Mensen vinden het altijd interessant om bekend te raken met hun eigen geschiedenis.” De gepassioneerde hobbyhistoricus maakt deskundig gebruik van de Volendammer vertelcultuur. ,,Ik haal veel anekdotes aan en soms gebruik ik wat visserslatijn om mensen een beter beeld te geven van wat ze willen weten over hun historie. Mensen verlaten zo’n sessie altijd ontzettend enthousiast.”

,,’Verborgen Verleden’, de naam zegt het al”, vervolgt Bond. ,,De achterliggende informatie en soms zelfs geheimen van families worden onthuld wanneer men een beroep doet op deze dienst van het Volendams Museum. Ik start bij alle vier de grootouders en werk zover mogelijk terug. Meestal eindigt dat ergens halverwege de jaren 1600. Het leuke is dat dit met groepen tot vijftien personen tegelijk kan, waardoor het vaak gezellige sessies worden. En uiteraard krijgt iedereen na afloop zijn of haar stamboom tot in detail mee op papier.”

Hoewel veel aanvragen voor stambomen voortkomen uit interesse in familiehistorie, kunnen andere redenen ook een drijfveer zijn. ,,Soms willen mensen bijvoorbeeld achterhalen of er erfelijke ziektes in de familie heersen of dat ze een paar generaties terug familie blijken te zijn van degene waar ze een oogje op hebben.”

Na een moeilijke periode gaat het eindelijk we er goed met het Volendams Museum. ,,We mogen weer grote groepen verwelkomen. Dat doet ons goed. Momenteel bezoeken tussen de vijftig en honderd gasten per dag het museum, dat is behoorlijk voor een dorpsmuseum.” De volledig vrijwillige bezetting zet zich dagelijks fanatiek in voor de cultuurschat aan de Zeestraat. ,,We hebben zeven gidsen die paraat staan voor rondleidingen én puzzeltochten voor kinderen, de klederdrachtgroep zorgt dat alle Volendammer klederdracht gerestaureerd, gesorteerd en gewassen wordt, de foto- en filmclub ontfermt zich over de oude beeldmaterialen en de schoonmakers zorgen dat het Museum er te allen tijde piekfijn uitziet. Laat de drukte maar lekker aanhouden. We zijn er klaar voor!”

Heb je nog oude foto’s van Volendam liggen en doe je er niets mee? Doneer ze dan aan het Volendams Museum, waar ze in zuurvrijpapier worden bewaard en uiteindelijk onderdeel worden van een beeldbank.

Verborgen Verleden

‘In het Volendams Museum kan men tegen betaling een stamboom met uitleg krijgen. In de filmzaal wordt de stamboom op groot scherm getoond en worden leuke anekdotes en feiten over voorouders verteld. Vervolgens is er ruimte voor vragen en wordt nog gezellig nagepraat. Neem voor meer informatie contact op met het Volendams Museum.’