Een stem voor alle ouderen in de gemeente

Stichting Seniorenraad Edam-Volendam is al jarenlang een krachtige stem voor de lokale oudere bevolking. Onder leiding van voorzitter Jan Tol (74) zet de Seniorenraad zich in om te zorgen dat het welzijn en de zorg voor ouderen in de huidige tijd en in de toekomst gewaarborgd blijven. ,,We geven gevraagd én ongevraagd advies aan het college van B&W en de raadsfracties”, zegt Jan. De adviezen omvatten diverse kwesties, variërend van veiligheid en zorg tot zaken zoals de energietransitie en de woningnood. ,,Ons doel is het vestigen van een gerespecteerde stem om de belangen van senioren in de breedste zin van het woord te behartigen.”

,,Eén op de drie inwoners van onze gemeente is 55 jaar en ouder. Daarmee vertegenwoordigen we dus een flinke doelgroep”, benadrukt Jan Tol het belang van de Seniorenraad. ,,Hoewel een seniorenraad in Edam-Volendam al meer dan 25 jaar aanwezig is geweest, is de stichting nu, gezien de vergrijzing, relevanter dan ooit. De stem van senioren wordt soms over het hoofd gezien, daarom blijven we elke relevante partij erop wijzen dat we aanwezig zijn en actief deelnemen.” Momenteel zijn er diverse kwesties die de Seniorenraad en senioren in het algemeen bezighouden. De voormalig wethouder somt een aantal hete hangijzers op: ,,We zijn ons bewust van de financiële uitdagingen waarmee senioren in Edam-Volendam worden geconfronteerd. Een groot deel van de senioren heeft alleen basisonderwijs genoten en moet rondkomen van een bescheiden pensioen en een AOW’tje. 87% van de inwoners in Volendam woont in een eigen woning, waarbij we zien dat de woningen van senioren vaak ontoereikend geïsoleerd zijn, wat resulteert in hoge energiekosten. De Seniorenraad spant zich in om financiële steun van de (lokale) overheid te verkrijgen en onderhoudt regelmatig gesprekken met de twee woningcorporaties om woningen geschikter te maken voor ouderen.”

Projecten

Een van de meest in het oog springende recente projecten van de Seniorenraad was het onderzoeken van de toekomst van zorg in de gemeente. ,,Dit project begon in 2019 en leidde tot een gedetailleerd ongevraagd advies over de toekomst van de zorg vanaf 2022”, legt Tol uit. ,,Door een breed scala van lokale organisaties te benaderen en specifieke vragen te stellen, werden de behoeften en verwachtingen van de gemeenschap in kaart gebracht. Dit advies diende als waardevolle input voor de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen en resulteerde in de goedkeuring van een integraal beleidsplan voor het sociaal domein: Zelf, Samen, Organiseren, met de nadruk op buurtkamers, wijksteunpunten, het breed sociaal loket (BSL) en faciliteren van mantelzorg.”

‘‘Veel senioren hebben alleen basisonderwijs genoten en moet rondkomen van een bescheiden pensioen en een AOW’tje”

Een recent uitvloeisel van het beleidsplan is de aanstaande opening van een wijksteunpunt in de Volendamse bibliotheek. ,,Op dinsdag 14 november zal op de eerste etage van de bibliotheek een wijksteunpunt worden geopend, vergelijkbaar met het reeds bestaande punt van SMD in de Edamse bibliotheek. Mensen kunnen er terecht met diverse vragen en zorgen.”

Werkgroepen en adviseurs

De Seniorenraad heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten. ,,De stichting bestaat uit vier werkgroepen: Communicatie en PR, Wonen en Veiligheid Binnenshuis, Mobiliteit en Veiligheid Buitenshuis, Zorg en Welzijn.” De Werkgroep Communicatie en PR speelt een cruciale rol in het in de schijnwerpers zetten van de activiteiten van de Seniorenraad in de media. Daarnaast is er de Werkgroep Wonen en Veiligheid Binnenshuis, die regelmatig vergaderingen houdt met woningcorporaties om ervoor te zorgen dat woningen en appartementen geschikt zijn en blijven voor senioren, terwijl tegelijkertijd de veiligheid binnen in het huis veel aandacht krijgt. De Werkgroep Mobiliteit en Veiligheid Buitenshuis fungeert als adviseur bij nieuwe projecten en renovaties, waarbij ze streven naar toegankelijkheid en veiligheid voor senioren in de gemeente. Ten slotte is de Werkgroep Zorg en Welzijn nauw verbonden met de activiteiten van de Wmo-raad en richt zich op alles wat met zorg en welzijn te maken heeft, waarbij ze oog hebben voor de behoeften van mensen die niet meer goed in staat zijn voor zichzelf te zorgen. In totaal zijn ruim dertig mannen en vrouwen betrokken bij het seniorenwerk. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur twee keer per jaar overleg met een groepje van vier adviseurs waarmee over belangrijke actuele thema’s wordt gebrainstormd.

Slagkracht

De Seniorenraad heeft de laatste jaren aangetoond over slagkracht te beschikken, dat is gedeeltelijke te wijden aan de nauwe samenwerking met andere adviesraden. ,,In 2016 bundelden we onze krachten met de Jeugdraad, de Wmo-raad en de Participatieraad. Gezamenlijk vormen we nu een overkoepelend orgaan: de 'Koepel Sociaal Domein.' Hierdoor kunnen we het College en de raadsfracties als één enkele entiteit benaderen, in plaats van als vier afzonderlijke adviesraden. Deze samenwerking is tot op de dag van vandaag een succes gebleken.”

‘‘Ons doel is om helderheid te verschaffen en problemen op te lossen”

De Seniorenraad van Edam-Volendam heeft een rijke geschiedenis van dienstverlening aan de gemeenschap en blijft zich inzetten voor een betere toekomst voor alle senioren in de gemeente. Met oog voor de behoeften van senioren en toewijding aan een betere toekomst, blijft de Seniorenraad streven naar ouderenzorg, welzijn, wonen en mobiliteit die voorbereid zijn op de uitdagingen van morgen.

Ga voor meer informatie over de Seniorenraad naar www.seniorenraadedamvolendam.nl en volg op de L.O.V.E. het programma ‘100 min en ouder’. De verwachting is dat het programma in november weer actief zal worden. Onderwerpen die dan zullen worden besproken zijn onder meer de rol van het SMD en informatie over Odion.