Een Unieke Kerstkribbe bij Bep Jonk Bijna elk jaar bezoekt de NIVO-redactie iemand met een bijzondere kerstkribbe of kerstdorp. Dit jaar kregen we opnieuw een tip. Bep Jonk, die boven de Sterkip in de Plutostraat woont, zou een complete kribbe hebben gemaakt van gebreide poppen. Afgelopen donderdag kregen we de kans om op bezoek te gaan en het met eigen ogen te zien.

Op haar dressoir in de huiskamer stond een prachtige kribbe opgesteld, bestaande uit zo'n twintig stukken. Ongeveer drie jaar geleden kreeg Bep het idee om alle kerstfiguren te gaan breien. Als ervaren breister vond ze de patronen voor het kindje Jezus, Maria, Jozef, de ezel en alle andere elementen om de kribbe compleet te maken. Het was een behoorlijke klus, want elk beeldje vergde meerdere dagen werk. Ze hebben een hoogte van ongeveer vijftien tot twintig centimeter. Het resultaat mag er zijn: deze unieke kribbe is buitengewoon charmant en roept een vrolijke sfeer op. Voor geïnteresseerden zijn de patronen op internet te vinden. Ken jij ook iemand met een heel bijzondere of prachtige kerstkribbe? Tip dan de redactie, want we komen graag op bezoek voor een mooi verslag. |Doorsturen

