Een warme zomer op komst voor Volendam

Elke winter kijken we er weer naar uit: de maanden dat het warmer wordt en we lekker in een T-shirt naar buiten kunnen, op het strand kunnen gaan zonnen en gaan zwemmen. Toch blijkt elk jaar weer dat het wel erg warm wordt in de zomer. Afgelopen jaren zijn er standaard een aantal hittegolven aangekondigd, waarbij het advies werd gegeven om in de middag uit de zon te blijven en genoeg water te drinken. Ook dit jaar is het weer raak. Volendammers opgelet! Er wordt voorspeld dat er een erg warme zomer aankomt en dat er zelfs een kans is op een hittegolf in Volendam. De temperaturen kunnen heel hoog worden. Vooral als we kijken naar het afgelopen jaar, 2020.

Partner content

In 2020 was er ook een hittegolf

Als we kijken naar de weerstatistieken van vorig jaar, kunnen we de hittegolf van ver zien aankomen. Hierdoor wordt er ook voorspelt dat er een aankomt. Op weerstatisieken.nl kun je inzien wat het weer in een bepaalde periode of maand is geweest en kun je ook voor 2020 kijken. Je kunt in een tabel (zie bijlage) zien wat de gemiddelde temperatuur was van de maand augustus. Normaal zou dit rond de 17,9 graden moeten liggen. In 2019 was dit 18,4 graden en in 2020 was het gemiddelde van augustus 20,4 graden. We zien hier dus een stijgende lijn en daaruit kan de conclusie worden getrokken dat het ook in augustus 2021 erg warm wordt en er nogmaals kan is op een hittegolf.

Tips voor warm weer/ hittegolf

Als het warm weer is, en vooral met de hoge temperaturen in een hittegolf, moet je goed op jezelf letten en regelmatig voor verkoeling zorgen. Hierbij is het belangrijk dat je genoeg water drinkt en in de middag, wanneer de zon op zijn hoogst staat, verkoeling opzoekt binnen, in de schaduw of in het zwembad. Een goede tip voor een zwembad: als je een zwembadje koopt in de koude maanden, zijn ze vaak veel goedkoper. Je kunt jezelf ook verkoelen door een Aircooler in te slaan. Door de frisse lucht word je lekker verkoeld. Belangrijk: koop ook de Aircooler op tijd! Vaak zijn ze aan het begin van de zomer op veel plekken uitverkocht.