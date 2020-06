Partner content

Een witte slaapkamer creëren? 4 leuke ideeën

Een witte slaapkamer met houten jaloezieën of shutters is een tijdloze keuze voor het creëren van een rustgevende achtergrond voor elke stijl. Met de juiste accessoires en een goede inrichting kan een witte slaapkamer nog steeds een warme en uitnodigende ruimte zijn om van te genieten.

Houten jaloezieen of shutters kunnen een rustig toevluchtsoord in een slaapkamer creëren, om te ontspannen en te slapen. Besteed aandacht aan de fijnere details om te voorkomen dat je een grimmige en steriele afwerking krijgt.

Textuur is een andere geweldige manier om een volledig wit slaapkamerontwerp door elkaar te halen. Gebreide kussens, wollen kleden, shutters, houten jaloezieën en dikke tapijten geven textuur en diepte aan een geheel wit decor. Denk dat Scandinavische slaapkamerideeën voldoen aan een minimaal Boho-design en je zult je nieuwe look hebben.

1. Ga voor wit en warme houten jaloezieën

Of je nu een rustieke of glamoureuze kamer creëert, wit en hout zijn altijd een winnende combinatie. De effen witte muur en het raam is een blanco doek om meubels op te laten vallen en het middelpunt van de belangstelling te worden. Ook witte houten jaloezieën zijn een aanrader.

De witte shutters en de houten vloeren zetten het schema voort, en konden gemakkelijk worden verwisseld met wit geschilderde vloerdelen en een houten jaloezie, om het schema om te keren. De geschilderde gangdeur voegt een slimme roze toevoeging toe aan de kamer wanneer deze open is en zorgt voor een naadloos verfeffect in de gang wanneer deze gesloten is.

2. Houd een ruimte helder met stralend witte shutters

Witte verf is ideaal voor kleine slaapkamers, vooral daar waar een natuurlijke lichtbron aanwezig is. Puur briljant wit is verstoken van alle pigmenten, wat betekent dat het bijna al het licht terugkaatst dat het raakt. Dit helpt dus om een kleine ruimte te verlichten door licht in de schaduw te laten schijnen, om de rest van de ruimte te helpen verlichten - vooral schuine zolderdaken. We raden dus ook witte shutters aan.

3. Voeg diepte toe aan het wit door gebruik te maken van patroon en textuur op de shutters

Je kunt het kleurenschema neutraal houden en toch patronen en texturen omarmen, om zo diepte toe te voegen. Een wit patroon op een lichtgrijze achtergrond zorgt voor net genoeg interesse op een shutter, terwijl de overige wanden helder in het wit schijnen. Textuur kussens in gedempte tinten, over wit beddengoed geven een mooi gelaagd effect. Gespiegelde accessoires helpen het licht te reflecteren en zorgen ervoor dat de blanken zich nog helderder voelen.

4. Houd alles wit voor een samenhangende uitstraling

Kies voor een kalmerende witte houten jaloezieën die de perfecte slaapgelegenheid creëren. Bijpassende witte meubels zorgen voor een nette, uniforme uitstraling. Een donkere houten vloer maakt al het wit goed.