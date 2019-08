Een zakelijke lening afnemen

Het allerbelangrijkste is zorgen dat je hem terug kan betalen

Bedenk dat veel financiers uitsluitend geld uitlenen aan bepaalde branches. Heb je een financier gevonden die bereid is om een zakelijke lening af te sluiten voor jouw bedrijf? Het is uiteraard van belang dat die lening kan worden terugbetaald. Het is dus van belang om te bepalen of dat inderdaad mogelijk is. Dat doe je door de financier een aantal vragen te stellen.

Past de door jullie voorgestelde aflossingstermijn bij mijn financieringsbehoefte?

Belangrijk is dat je zelf hebt bepaald wat voor jou mogelijk is wat betreft het aflossen van het zakelijk krediet. In hoeveel termijnen kun je de zakelijke lening terugbetalen. Vergelijk die mogelijkheid met de door de financier voorgestelde aflossingstermijn. Hopelijk wijkt het voorstel van de financier van je zakelijke lening niet veel af van de door jou bepaalde mogelijk aflossingstermijn. Waarom niet? Omdat je bij een te korte aflossingstermijn het risico loopt dat je niet kunt beschikken over voldoende werkkapitaal, terwijl een te lange aflossingstermijn de zakelijke lening duurder maakt.

Welk rentetarief en bijkomende kosten worden er gehanteerd

De door financiers gevraagde rente en bijkomende kosten kunnen verschillen. Hoe kun je leningen het beste vergelijken, zonder achteraf verrast te worden door onverwachte bijkomende kosten? Door nadrukkelijk te vragen naar het JKP, het Jaarlijkse Kosten Percentage. Let op! Bedenk dat zakelijk geld lenen met een hoog JKP en een korte looptijd soms voordeliger is dan een lening met een laag JKP en een lange looptijd. Je moet dus zowel letten op het rentetarief als op de bijkomende kosten en de totale kosten over de hele looptijd van de lening.

Hoe is het aflosschema van de zakelijke lening?

Het door de financier gehanteerde aflosschema moet bij je passen. Het aflosschema moet dus afgestemd zijn op de bedrijfsvoering en de cashflow binnen je bedrijf. Heb je bijvoorbeeld een bedrijf dat maandelijks betalingen ontvangt, en moeten van die betalingen alle lopende kosten worden betaald? Overleg met de financier over een aflossingsschema dat daarbij past.

Wanneer moet ik beginnen met het de zakelijke lening aflossen?

Natuurlijk wil je voorkomen dat je eerste aflossing moet doen als er nog niet genoeg geld is binnengekomen. Zorg er daarom voor dat de aflossing past bij de cashflow die je verwacht. Dan wordt je niet onaangenaam verrast door de eerste betaling.

Hoe kan de periodieke aflossing worden betaald?

Voor de periodieke aflossing van de lening heb je in principe twee mogelijkheden: betaling via incasso en betaling door afroming van de pinomzet. Bij betaling via incasso maak je het bedrag van de aflossing zelf over, of je kiest voor betaling via automatische incasso. Er zijn financiers die je de mogelijkheid bieden om de periodieke aflossing te betalen vanuit de omzet van je bedrijf. Het voordeel is dat er altijd voldoende werkkapitaal aanwezig is. Het nadeel is dat er bij betaling door afroming van de pinomzet vaak te veel rente moet worden betaald.