Een zevenjarige knutselgeest

De zevenjarige Tom Klouwer houdt van knutselen en daar maakt hij geen geheim van. Toen hij op Lego was uitgekeken zocht hij andere dingen. Hij maakte zelf een auto, een kat voor de juf en startte samen met zijn zus een ‘bedrijfje’. Door: Chris Bond.

,,Het bouwen begon natuurlijk allemaal met Lego en Duplo”, zegt zijn moeder Anne Kramer. ,,Maar Tom hield niet op bij Lego, hij wilde meer dingen maken.” In de winter vorig jaar begon Tom met het bouwen van een auto. Geen Lego-auto, hij wilde een echte auto maken. ,,Tom verzamelde al onze bruikbare rommel zoals karton, folie en plastic en begon aan zijn project.”, vervolgt zijn moeder. Hij maakte spiegels, koplampen en met de wielen en een motor die hij van zijn opa kreeg begon het al meer op een echte auto te lijken. ,,Ik heb er erg lang aan gewerkt”, zegt Tom. ,,Ik probeer hem nu nog te laten rijden.” Als gevolg van Toms creativiteit besloot hij samen met zijn zus een ‘bedrijf’ te beginnen. ,,Er moest een businessplan komen, ze wilden een ontwerper en wilden alles weten over hoe een bedrijf werkt”, vertelt hun moeder. ,,Dominique en Tom konden hierin goed samenwerken. Dominique houdt heel erg van tekenen en haar broertje is helemaal gek van knutselen.”

,,We gaan brommers bouwen!”, zegt Tom enthousiast. En ze hebben er al creatieve namen voor bedacht: ‘De Bolk’, ‘De Driver’ en een ‘Sub 2000’. De twee houden zich er druk mee bezig. Ook maakten de ze met hulp van hun vader en opa een grote hut in de voortuin. De drie generaties familie werkten met gedeelde passie samen aan het projectje. ,,Ik zie nog zo voor me hoe z’n opa en vader op het dak van de hut zaten te discussiëren over hoe een plank moest komen te liggen”, lacht de oma van Tom. ,,Met z’n allen even terug naar de kindertijd.” Terwijl veel jeugd zich tegenwoordig achter de Playstation of iPad verschuilt, zijn Tom en zijn zusje een voorbeeld van hoe creatief jongeren nog steeds kunnen zijn. Laten we deze ideeën en projectjes blijven aanmoedigen.