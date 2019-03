Eendracht Maakt Macht speelt de Midzomerstrandkomedie

“Het Wapen van Middelie” zat vrijdag- en zaterdagavond bomvol tijdens de toneeluitvoeringen van “Eendracht Maakt Macht” met de Midzomerstrandkomedie. Dit stuk is geschreven door Haye van der Heyden. Een toneelstuk vol uiteenlopende personages waar de spelers snel tussen moeten schakelen.

Met deze komedie speelden meer: Layla van den Brandt, Rachelle Wagner, Anne de Boer, Maayke Bibo, Lucas Vroom, Martin Jonker, Marcel de Groodt en Melanie Wagenmakers. De regie was in handen van Erik Goetjaer. De techniek werd verzorgd door Michel Bolhuis en Jan Ruiter. Grime: Layla van den Brandt, kostuums: Urszula Kosior en het decor van René Bibo. Voor deze komedie was een groot deel van de bevolking van Middelie naar het dorpshuis gekomen. De toneelliefhebbers hebben een mooie avond beleefd.